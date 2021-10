Dumont remporte la juste part de Ladd à Las Vegas

L’événement principal de l’UFC Las Vegas 40 ne restera pas dans l’histoire comme un combat dynamique. Norma Dumont a gagné avec aisance, et sans risque, aa Aspen Ladd, qui a remarqué au ralenti (presque deux ans sans combat), la précipitation à accepter le combat et la prise de poids. Le Brésilien a remporté la victoire en décision unanime (49-46, 49-46 et 48-47) Dans un procès qui aurait pu être un éliminateur de cravate poids plume, mais après la chute de Holly Holm (le 6 octobre et Ladd accepté) et le mauvais spectacle, il semble que Dumont aura besoin d’un peu plus.

Les trois premiers tours avaient la même dynamique. Ladd a toujours été connu pour sa bonne frappe. Il sortit pour commander ce jeu et Dumont l’accepta. Le Brésilien avait très bien pris la distance, tandis que l’Américain était complètement à l’écart. Ladd se déplaçait à pas très courts, mais gardait le combat fixe. Dumont savait le voir et avec le jab ça lui a bien servi. Il a commencé à le retirer, frappant le front de son adversaire. Il n’y avait pas d’opposition. Le manque de travail de Ladd, qui hésitait beaucoup à obtenir son emploi, était la clé. Le procès allait 3-0.

« Vous avez raté trois rounds. Vous êtes en train de perdre. Dites-moi quels combats gagner », a-t-on dit à Ladd dans le coin. Dans son dernier combat il avait été sauvé par une plus grande agressivité lorsqu’il menait le petit combat. Elle a fait une feinte au quatrième round, mais Dumont était plus grosse et en a profité pour dominer la situation et ramener le combat au sol lorsqu’elle s’est retrouvée plaquée contre la cage. Dans le cinquième, Ladd était plus agressif. Cela a été remarqué. Elle a pressé le Brésilien contre la cage et a décoché un bon coup, mais Dumont s’est défendu sans hâte, a laissé le temps courir et a célébré. Avec juste ce qu’il a gagné. Dans une division non classée comme les poids mouches, la victoire lui vaut peut-être la peine d’être challenger, mais elle a également quitté le service à Las Vegas. Il manquait de risque pour s’offrir un duel plus séduisant.