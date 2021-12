Dump de documents Bombshell sur les données de vaccins Pfizer

de la recherche mondiale :

« Avez-vous vu le vidage de documents sur les données du vaccin Pfizer ? C’est une bombe. Pas étonnant que la FDA se soit battue pour le garder caché pendant 55 ans.

Voici le plat à emporter :

D’ici février 2021, Pfizer avait déjà reçu plus de 1 200 rapports de décès prétendument causés par le vaccin et des dizaines de milliers d’événements indésirables signalés, dont 23 cas d’avortements spontanés sur 270 grossesses et plus de 2 000 déclarations de troubles cardiaques.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit des propres données de Pfizer. Assistant d’élection

Nos remerciements à Election Wizard pour avoir porté ce rapport à notre attention.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

***

Ce rapport confidentiel de Pfizer publié dans le cadre d’une procédure d’accès à l’information (FOI) fournit des données sur les décès et les événements indésirables enregistrés par Pfizer depuis le début du projet de vaccin en décembre 2020 jusqu’à fin février 2021, à savoir une période très courte (au plus deux mois et demi).

Le vaccin Pfizer BioNTech a été lancé aux États-Unis le 14 décembre après l’octroi de l’autorisation d’utilisation d’urgence le 11 décembre 2020.

Dans une ironie tordue, les données révélées dans ce « rapport d’initié » réfutent le récit officiel du vaccin colporté par les gouvernements et l’OMS. Il confirme également l’analyse de nombreux médecins et scientifiques qui ont révélé les conséquences dévastatrices du « vaccin » à ARNm.

Le rapport « confidentiel » de Pfizer contient des preuves détaillées des impacts du « vaccin » sur la mortalité et la morbidité. Ces données qui émanent de la « Bouche du Cheval » peut maintenant être utilisé confronter ainsi formuler des procédures judiciaires contre Big Pharma, les gouvernements, l’OMS et les médias.

Devant un tribunal, le preuves contenues dans ce rapport confidentiel de Big Pharma (couplée aux données sur les décès et les événements indésirables compilées par les autorités nationales de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis) est irréfutable: car ce sont leurs données et leurs estimations et non les nôtres.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit de données basées sur les cas signalés et enregistrés, qui constituent un petit pourcentage du nombre réel de décès et d’événements indésirables liés au vaccin.

C’est de facto Mea Culpa de la part de Pfizer. #Oui c’est un vaccin tueur

Et c’est aussi un Mea Culpa de la part des gouvernements nationaux du monde entier qui sont menacés ou soudoyés par Big Pharma.

« Tuer est bon pour les affaires » : il s’agit d’une opération de plusieurs milliards de dollars dans le monde entier. Et Pfizer a déjà un casier judiciaire (2009) avec le ministère américain de la Justice sur des accusations de « marketing frauduleux ».

Nous invitons le «Vérificateurs de faits sur le Covid-19 » lire attentivement ce rapport confidentiel de Pfizer.

(Oups. Il se trouve que le président et ancien président-directeur général (PDG) de « Fact Checker » de . « est également un investisseur de premier plan et membre du conseil d’administration de Pfizer ».)

Extraits, tableaux et diagrammes sélectionnés du rapport ci-dessous

Michel Chossudovski. Recherche mondiale, 5 décembre 2021

Merci de transmettre cet article

***

Cliquez ici pour lire le rapport Pfizer complet.

voir aussi les détails dans les annexes

Extraits choisis du rapport

Ce document fournit une analyse intégrée des données de sécurité cumulées post-autorisation, y compris les rapports d’événements indésirables post-autorisation aux États-Unis et à l’étranger reçus jusqu’au 28 février 2021.

(…)

Pfizer est responsable de la gestion des données de sécurité post-autorisation pour le compte du titulaire de l’AMM BioNTech conformément à l’accord de pharmacovigilance en place. Les données de BioNTech sont incluses dans le rapport le cas échéant.

Les rapports sont soumis volontairement et l’ampleur de la sous-déclaration est inconnue.

(…)

Cumulativement, jusqu’au 28 février 2021 [in less than three months], il y a eu un total de 42 086 rapports de cas (25 379 médicalement confirmés et 16 707 non médicalement confirmés) contenant 158 893 événements. La plupart des cas (34 762) ont été reçus des États-Unis (13 739), du Royaume-Uni (13 404), de l’Italie (2 578), de l’Allemagne (1913), de la France (1506), du Portugal (866) et de l’Espagne (756) ; les 7 324 restants ont été répartis entre 56 autres pays.

(…)

Comme le montre la figure 1 [see below], les classes de systèmes d’organes (SOC) qui contenaient le plus grand nombre (≥ 2 %) d’événements, dans l’ensemble de données global, étaient Troubles généraux et anomalies au site d’administration (51 335 EI), Troubles du système nerveux (25 957), Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif (17 283), Troubles gastro-intestinaux (14 096), Troubles de la peau et du tissu sous-cutané (8 476), Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux (8 848), Infections et infestations ( 4 610), Blessures, empoisonnements et complications liées aux procédures (5 590) et Enquêtes (3 693

emphase ajoutée

*

Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous. Suivez-nous sur Instagram, @crg_globalresearch. Transférez cet article à vos listes de diffusion. Crosspost sur votre site de blog, forums internet. etc.

Lire la suite @ GlobalResearch.ca