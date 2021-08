D’un coup KO, Emily Ducote est sacrée en Invicta FC 44

Vendredi dernier, le 27 août, Emily Ducote a remporté le titre paille de l’Invicta FC, et un spectaculaire KO.

Dans l’événement principal de l’Invicta FC 44, Ducote a frappé l’ancienne UFC Danielle Taylor avec une violente combinaison de coups de poing et de pied. Le désormais champion du promoteur a conquis le titre vacant en un peu moins de trois minutes. Emily a décroché une puissante main droite qui a assommé Taylor et l’a laissée figée et sans défense. Ducote a réagi à l’instinct et a lancé un coup de pied brutal à la tête qui a renvoyé Danielle au tapis.

On verra certainement le KO d’Emily Ducote parmi ceux considérés comme les meilleurs de 2021.

OH MON DIEU! @ducote_brunette élimine Danielle Taylor pour remporter le championnat Invicta FC Strawweight ! #InvictaFC44 pic.twitter.com/36fOec0CBN – Invicta FC (@InvictaFights) 28 août 2021

Cela a été vu sous un autre angle.

KO de l’année ? Je pense que oui! Mon angle de vue sur l’incroyable KO de @ ducote_brunette pour remporter le titre vacant des poids paille ! #InvictaFC44 pic.twitter.com/z5zEOlgCBW – Cynthia Vance (@cynthiavance) 28 août 2021

Résultats complets Invicta FC 44

Emily Ducote bat Danielle Taylor par KO (coup de tête) – Round 1, 2:51 – pour le titre de paille vacant

Taneisha Tennant bat Lisa Verzosa par décision unanime (50-45, 50-45, 49-46) – pour le titre vacant des poids mouches

Brogan Sanchez bat Emilee King par soumission (tue un lion) – Round 1, 4:28

Liz Tracy bat Jodie Esquibel par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Serena DeJesus bat Lauren Mueller par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Helen Peralta bat Caitlin Sammons par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Marisa Messer-Belenchia bat Katie Saull par décision partagée (27-30, 29-28, 29-28)

Natalie Salcedo bat Katie Perez par décision unanime (30-26, 30-26, 30-27)

Kayla Yontef bat Carlene Chandler via TKO (coups de poing) – Round 2, 3:13