D’un derby londonien entre West Ham et Chelsea, Brendan Rodgers contre Steven Gerrard et Patrick Vieira contre Man United

Un trio d’anciennes rivalités est réuni ce week-end lorsque la Premier League reprend l’une de ses saisons les plus excitantes à ce jour.

La lutte pour le titre à trois se poursuit avec Manchester City, Liverpool et Chelsea tous confrontés à des peaux de banane potentielles, et l’équipe de Thomas Tuchel a un peu plus de piquant avec un derby londonien.

Tuchel était furieux de la performance de son équipe contre Watford et West Ham ne sera probablement pas plus facile

Vieira revient à Old Trafford, le théâtre de certains de ses moments les plus emblématiques de sa carrière

Manchester United adorerait rejoindre ses adversaires dans le top quatre, et pourrait le faire ce week-end, mais se dresser sur leur chemin sera un vieil ennemi dans la pirogue de Crystal Palace.

Pendant ce temps, dans les Midlands, deux anciens patrons d’Old Firm feront connaissance, cherchant à revendiquer une place en Europe.

West Ham peut-il éliminer son rival Chelsea de la première place?

Chelsea semblait proche de son meilleur niveau lors de victoires tout à fait dominantes contre Leicester et la Juventus, mais un manque de cohésion est revenu dans leur jeu.

Tuchel a admis qu’une victoire en milieu de semaine contre Watford était l’une des pires performances qu’il ait vues de son équipe, affirmant que Chelsea « avait volé trois points ».

Moyes peut-il organiser une victoire qui verrait probablement Chelsea renverser la première place?

West Ham n’est pas au mieux de sa forme au milieu d’une série de trois matchs sans victoire, mais David Moyes espère que son équipe pourra provoquer un drame lors du coup d’envoi de samedi matin au stade de Londres.

Un visage très familier revient à Old Trafford

Le premier match de Ralf Rangnick en tant que patron par intérim de Manchester United volera probablement les gros titres du week-end, mais il pourrait être gâché par son homologue habitué à abattre les Red Devils.

Rangnick sera sur la ligne de touche contre Palace, et ce ne sera pas facile

L’ancien capitaine d’Arsenal Patrick Vieira bascule à Old Trafford avec sa nouvelle équipe de Crystal Palace, et sera un premier test décent des références de Rangnick.

Le nouveau patron de United est réputé pour son football de pressing intense, mais pourrait avoir du pain sur la planche face à une équipe Palace jeune et énergique dirigée par une icône de la Premier League.

Rodgers et Gerrard se retrouvent

Gerrard a parlé de son ancien patron à Liverpool en termes élogieux avant l’affrontement d’Aston Villa avec Leicester, mais cela ne dit pas tout.

Après avoir raté de peu un titre de Premier League ensemble à Liverpool en 2013-14, Liverpool a commencé une saison terrible avec une campagne encore pire en Ligue des champions.

Être mis au banc contre le Real Madrid par Rodgers a marqué le début de la fin de la carrière emblématique de Gerrard en Prem

Rodgers avait commencé à réduire les minutes de Gerrard, mais est allé trop loin lorsqu’il a laissé la légende du club sur le banc pour un voyage pour affronter le Real Madrid au Bernabeu.

Gerrard a quitté Liverpool l’été suivant après avoir admis qu’il avait été blessé par l’appel, et les deux hommes se sont depuis rencontrés deux fois lors d’affrontements entre le Celtic et les Rangers, remportant chacun une victoire 1-0.

