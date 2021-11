D’un Elvis à l’autre pendant que Costello appelle

1977 a été l’année où nous avons dit au revoir à un Elvis et bonjour à l’autre. Alors que nous pleurions le décès du roi, un prétendant punk au trône nous a soudainement fait face. Après des mois de publicité dans la presse musicale et trois singles qui ont gagné des amis mais ont raté les charts, c’est en novembre que le nom de Elvis Costello est apparu pour la première fois dans les best-sellers des singles avec « Regarder les détectives. »

Cette figure de proue acerbe de la nouvelle vague était la fierté de Stiff Records, qui avait essayé « Less Than Zero », « Alison » et « (The Angels Wanna Wear My) Red Shoes » en single, et avait lancé le premier album de Costello, My Aim Is. Vrai en juillet. Alors que les 45 tours manquaient à l’appel, le LP s’en est bien sorti, passant cinq semaines dans le Top 20 britannique en août et septembre.

Pénétrer dans le système

Mais ce qu’il manquait encore à Elvis, c’était un single pour le faire entrer dans les salons d’une nation qui flirtait avec la nouvelle vague, mais toujours mariée à la pop fiable de Hot Chocolate et Smokie – et, en effet, à un énorme non posthume. .1 par l’autre Elvis, le Presley a frappé « Way Down ».

Puis vint « Watching The Detectives », le 45 qui allait faire grimper le profil de Costello de plusieurs crans. Ce sont les souvenirs oculaires de Paul Conroy, le directeur musical qui a joué un rôle clé dans cette aventure. « J’étais le directeur général de Stiff lorsque « Détectives » est sorti », se souvient-il. «Elvis avait été lancé peu de temps après le décès de l’autre Elvis. J’étais sur le point de faire un flypost à Londres, mais j’ai pensé qu’il valait mieux me retenir pendant un certain temps.

« Nous étions très excités à l’idée de diffuser le single à la radio, et nous avions également appris à faire en sorte que nos sorties soient stockées par tous les détaillants. [and not just] les magasins indépendants, ou devrais-je dire que j’avais. La gestion quotidienne d’une étiquette était une courbe d’apprentissage abrupte, et a été rendue plus difficile par les visites occasionnelles du capitaine [Sensible, of The Damned] renverser de la bière sur mon bureau, ou les appels fréquents aux vitriers pour réparer la fenêtre avant du 32 Alexander Street quand Jake [Riviera, Stiff co-founder] s’est enthousiasmé avec une bouteille de cidre.

Un éventuel succès dans le Top 20

« Detectives » est entré dans le classement le 5 novembre 1977 au n ° 33 et, après une semaine d’incertitude où il n’a pas bougé, le single a atteint un sommet éventuel de deux semaines au n ° 15 à la fin de l’année.

« Tout d’un coup », se souvient Conroy, « le label a commencé à grandir et les apparitions de Top Of The Pops ont fait signe. Nous avions été les favoris de la presse, mais c’est ce disque qui a conduit à une série de succès qui ont suivi – malheureusement pas d’Elvis, mais de nombreux autres tournants. Jacques et [fellow co-founder] Dave Robinson a accepté de ne pas être d’accord et notre artiste vedette a déménagé avec Jake et Nick Lowe à Radar. C’était fini pour Stiff ?! Non, c’était la fin du début. Phew. »

