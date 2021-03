d’un tiers à près de la moitié des télétravailleurs du pays

Le nombre de télétravailleurs en Espagne atteint au moins occasionnellement à la fin de 2020, l’année du Covid, le chiffre record de 2,86 millions, soit 74,2% de plus qu’à fin 2019. Selon une étude d’Adecco basée sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA), cela représente une augmentation, en valeur absolue, de plus d’un million de travailleurs par rapport aux chiffres de l’année précédente.

De cette manière, le volume d’employés ayant travaillé à distance à la fin de l’année dernière s’élevait à 14,5% du total des employés, contre 7,9% en 2019, alors que seulement un peu plus de 1,5 million de personnes télétravaillaient en Espagne au moins occasionnellement, la majorité dans les communautés autonomes de Galice, d’Estrémadure, de Catalogne et des îles Baléares.

Avec le déclenchement de la pandémie et l’arrivée du confinement à domicile, le nombre total de personnes travaillant au moins occasionnellement à domicile a été multiplié par plus de deux, dépassant 3,5 millions de personnes, un record absolu. Depuis, Avec la « nouvelle normalité », le total a été modéré jusqu’à la fin de 2020 atteint 2,86 millions de personnes, 14,5% du total des employés.

Selon le rapport Adecco, l’évolution du travail à distance a eu un comportement différent de la part des communautés. La La Communauté de Madrid et la Catalogne ont multiplié leur nombre par plus de deux en un an des télétravailleurs. En fait, à Madrid, il a triplé. En revanche, l’Aragon, l’Estrémadure et la Communauté valencienne affichent des augmentations inférieures à 20%.

Madrid, la Catalogne, l’Andalousie et la Communauté valencienne regroupent 70% des télétravailleurs du pays

De cette façon, le la présence de travail à domicile s’est concentrée à Madrid et en Catalogne, qui sont passés d’un tiers du total des télétravailleurs du pays à la moitié. Si l’on ajoute l’Andalousie et la Communauté valencienne, ces quatre autonomies sont passées de 60% du total des travailleurs à distance à 70%.

Mais en dessous de la moyenne européenne

Cependant, Adecco souligne dans son rapport que, malgré l’expansion significative de ces derniers mois, le télétravail en Espagne est toujours en retard dans la plupart des pays voisins. Ainsi, alors que la proportion de personnes travaillant à domicile dans le total des emplois atteint 14,5% en Espagne, le La moyenne de l’Union européenne est de 21,5%.

Parmi les pays européens, La Suède et les Pays-Bas en tête du classement, car plus de 40% de leurs employés travaillent à distance. Ils sont suivis, avec plus de 35%, par le Luxembourg (37,5%) et la Finlande (33,5%).

Dans les pays voisins, la proportion de télétravailleurs est également plus élevée qu’en Espagne, avec La France avec un taux de 28,3% et le Portugal avec un taux de 20,7%. Seule l’Italie a une proportion de travailleurs à distance inférieure à l’Espagne (9,8%).

Le rapport révèle en outre que presque un emploi sur quatre supprimé pendant la pandémie était à temps partiel. La proportion d’employés à temps partiel dans l’ensemble des travailleurs est tombée à 14%, six dixièmes de moins qu’il y a un an et son taux le plus bas depuis juin 2012.