Duncan James s’exprime sur les projets de retrouvailles de Blue 20 ans après ses débuts

Duncan James a demandé si nous mettrons la main sur la nouvelle musique Blue, quelque chose que nous réclamons tous désespérément.

C’est une année importante pour le groupe – composé de Duncan, Lee Ryan, Simon Webbe et Antony Costa – alors qu’ils ont célébré le 20e anniversaire de leur premier single en mai.

Note latérale : ça fait combien de temps ?!

Discuter avec Metro.co.uk lors de sa dernière campagne avec Burns Pet Nutrition, les discussions se sont tournées vers leurs plans pour nous donner plus de pétards.

« Eh bien, en ce moment, nous sommes tous très occupés à faire beaucoup d’autres projets », nous a-t-il dit. ‘Je suis sur le point d’entrer dans la saison Panto et ensuite je pars en tournée avec la comédie musicale La Guerre des Mondes avec Claire [Richards] des étapes.

« Donc, mon avenir prévisible est assez chargé. Mais, comme je l’ai dit, ne dites jamais jamais.

Duncan a parlé de ses projets futurs (Photo: WireImage)

Blue a sorti son premier single, All Rise, en 2001 et nous a bénis avec des succès depuis.

En plus d’une série d’albums, ils ont participé au Concours Eurovision de la chanson en 2001 et ont terminé en 11e position avec I Can.

Bien mieux que les points nuls des années passées.

Leur dernier album est sorti il ​​y a six ans, avec la sortie de Colors en 2015, ce qui signifie que nous sommes plus que désespérés pour de nouvelles chansons.

Pouvez-vous croire que cela fait 20 ans que les débuts de Blue sont dans les charts ? (Photo : .)

-Je veux dire, je n’ai pas vu les garçons depuis un moment, donc ce serait bien d’essayer de les rattraper, ajouta Duncan.

«Bien sûr, Lee vit dans un autre pays maintenant, et Simon et Lee viennent d’avoir de nouveaux bébés, donc ils sont en mode papa, en mode bébé.

« J’espère que nous essaierons tous de nous réunir pour la nouvelle année et de nous rattraper, car je ne les ai pas vus depuis des lustres et je pense que nous aurons besoin d’une bonne soirée. »

Les mots de Duncan sont légèrement différents de la récente confession de Simon – alors que la star a taquiné une énorme surprise d’anniversaire pour nous tous.

« Quelque chose est définitivement en préparation », a-t-il déclaré sur Fubar Radio en été. «C’est juste que nous ne pouvons pas, nous voulons juste nous assurer que tous les T sont croisés et tous les I sont en pointillés, et que tous les contrats sont en place.

« Mais, vous savez, en tant que Blue, nous avons toujours fait de la musique en continu au fil des ans.

« Vous savez quoi, c’est vraiment, vraiment difficile à dire car avec Blue, nous ne sommes jamais allés nulle part, nous avons toujours été ensemble.

« Avant le verrouillage, nous étions à Bali pour faire des mariages, puis nous sommes partis faire une tournée en Asie du Sud-Est, nous sommes donc toujours ensemble. »

Quoi qu’il en soit, garde-nous une place au premier rang.

