Duncan RTW printemps 2022 – WWD

En seulement deux ans, la créatrice émergente Michelle Duncan est passée de la présentation d’une poignée de vêtements sur mesure et avant-gardistes dans le restaurant souterrain Holy Ground de TriBeCa à la création d’une collection de 25 looks, sa plus grande à ce jour, et son premier défilé officiel. pour la Fashion Week de New York. Alors que les vêtements du créateur ont toujours eu un point de vue unique et spécial « prep-meets-punk-meets-power-businesswoman », le printemps a affiché une croissance à travers la silhouette (en particulier dans les vêtements de jour); palette (rose vif ! rouge ardent !)

Le regard: Une extension des caractéristiques de Duncan : juxtaposer des styles intemporels et fortement travaillés avec des détails inattendus et une nouvelle palette optimiste.

Citation à noter : “J’étais à Miami depuis la pandémie – il y avait quelque chose à propos de cette transformation personnelle qui se produisait, dans cette couleur était soudainement partout pour moi”, a déclaré Duncan après l’émission. «Je pensais à la façon dont notre esthétique était noire et sombre (ce qui est toujours notre truc) mais je voulais l’apporter, ajouter un côté plus féminin. J’ai eu beaucoup plus de joie et d’espoir dans ma propre vie, de sa transformation. C’est ce que je voulais refléter à travers les vêtements ; tout le monde veut passer un bon moment maintenant et se sentir bien.

Pièces clés : Nouvelles interprétations de la chemise en popeline : des robes-chemises douces ou une tunique à volants bleu bleuet remarquable, portées déboutonnées sur une jupe plissée et brodée assortie avec des chaussettes hautes transparentes et des richelieus Doc Martens. Des pièces séparées finement ajustées inspirées de Savile Row : styles tartan emblématiques, jupes midi plissées et robes à taille basse ; short-short boyish, et un blazer rose bonbon et un haut court assorti, associés à un pantalon rouge bas et des collants en résille. T-shirts à logo babydoll avec jupes cupcake volumineuses et embellies – l’idée s’est poursuivie dans une sélection d’options de cocktails sexy, audacieuses mais intemporelles, comme un simple LBD moulant ou un débardeur de style slip au sommet d’un œillet rouge orné d’œillets jupe.

Les plats à emporter : Bien que le lancement de versions cohérentes et mises à jour des styles de signature (maintenant de base) ait du sens pour ses débuts sur le podium, Duncan devrait se pencher avec confiance sur ses nouvelles idées de collection et ses silhouettes élargies pour son prochain effort. Ils se sentaient tous les deux en phase avec l’ADN de la marque.