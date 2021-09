in

Tout d’abord, Dune doit arriver dans les salles et, comme indiqué précédemment, cela n’est plus qu’à quelques semaines de se produire. Avec un casting comprenant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem et Zendaya, le blockbuster épique de science-fiction sera dans les salles partout le 22 octobre.