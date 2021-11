‘Dune 2’ sortira en 2023 mais pour Denis Villeneuve, c’est un défi de terminer la suite à temps

L’histoire de Paul Atreides se poursuivra sur grand écran en octobre 2023. C’est le mois et l’année où les fans de Dune pourront revenir à Arrakis avec Dune : Part Two, la suite de l’adaptation du roman de Frank du même nom. . Denis Villeneuve entrera une nouvelle fois dans les coulisses du deuxième volet, mais le réalisateur craint de ne pas avoir terminé le film à temps.

Villeneuve a récemment parlé à THR de ce que cela signifie pour lui d’avoir déjà une journée d’ouverture désignée pour la suite avec Timothée Chalamet, Zendaya et Rebecca Ferguson. « C’est une nouvelle fantastique, mais aussi un fardeau », commence le réalisateur.

« La bonne nouvelle est qu’une grande partie du travail a déjà été fait en ce qui concerne la conception, le casting, les lieux et le script. Nous ne partons donc pas de zéro. Ce n’est pas une longue période, mais je vais essayer de relever le défi car il est important pour moi que le public voie la deuxième partie le plus tôt possible. Ce n’est pas une suite qui est un nouvel épisode ou une autre histoire avec les mêmes personnages. Il a vraiment une continuité directe avec le premier film. C’est la deuxième partie d’un énorme film que j’essaie de faire. Alors, mieux vaut le plus tôt possible », ajoute le réalisateur.

Quant au moment où Villeneuve pense que les caméras pourraient fonctionner, le réalisateur dit qu’il s’agit très probablement de l’automne 2022. « C’est trop tôt », répond le réalisateur pour savoir si la production débutera au printemps. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Ce sera probablement vers l’automne et même ce serait trop tôt », conclut-il.

Dune : La deuxième partie n’est peut-être pas le dernier chapitre de l’histoire de Paul Atréides. Villeneuve a déclaré qu’il aimerait également porter au grand écran un troisième volet qui adapte le roman Le Messie de Dune, le deuxième livre de la saga créée par Herbert.

« Il y a le deuxième livre de Dune, Le Messie de Dune, qui pourrait être un film extraordinaire. J’ai toujours vu que ça pouvait être une trilogie, alors on verra. Cela demande des années de travail. Je ne peux pas penser à aller plus loin que ça. » Dune sera-t-il enfin une saga de trois films ? Il ne reste plus qu’à attendre de voir si tout accompagne le réalisateur pour réaliser sa vision.

Source : SensaCine