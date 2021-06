Heureusement, ce dernier retard de Dune n’est pas aussi extrême que le dernier. Au lieu de sortir le 1er octobre 2021, le film de science-fiction sortira désormais le 22 octobre 2021, ce n’est donc que trois semaines d’attente supplémentaires. Cela dit, Dune fait maintenant partie d’un week-end d’ouverture particulièrement chargé, puisque Last Night in Soho, The French Dispatch, Jackass 4 et Ron’s Gone Wrong ouvrent tous également le 22 octobre.