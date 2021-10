Dune atteint 40 millions de dollars aux États-Unis après le premier week-end

Le film de science-fiction Dune est sorti dans les cinémas américains ce week-end et le film a été un grand succès. Il a rapporté 40,1 millions de dollars au box-office nord-américain pour établir un nouveau record pour un film de Warner Bros. en 2021 après ses trois premiers jours. Godzilla contre Kong (31 millions de dollars) détenait le record avant cela.

Dune a ouvert ses portes dans les cinémas et sur HBO Max, comme tous les films WB cette année. Ce plan jour et date est supprimé pour 2022, les films de WB arrivant en premier dans les salles de cinéma exclusivement.

Dune a gagné 47,4 millions de dollars supplémentaires sur les marchés internationaux ce week-end pour améliorer son transport mondial à 220 millions de dollars jusqu’à présent. Tous ces numéros de box-office proviennent de Variety.

« Je souris », a déclaré Jeff Goldstein, directeur de la distribution nationale de WB. « Les exposants sont ravis. Le meilleur, c’est que les fans adorent ce qu’ils voient. Ils adorent l’expérience sur grand écran. C’est le gagnant d’un week-end pour les cinéphiles. »

Dune est étiqueté comme la première partie, et beaucoup espèrent voir une suite. Cependant, WB n’a pas encore annoncé s’il allait de l’avant avec un deuxième versement. Le film a coûté 165 millions de dollars à produire, avec plusieurs millions de plus dépensés en marketing. Qu’une suite soit faite ou non dépend de la performance globale de Dune – au box-office et pour HBO Max – la patronne de la WB, Ann Sarnoff, a déclaré à Variety.

Le réalisateur Denis Villeneuve, qui avait précédemment réalisé Arrivée et Blade Runner 2042, a été critique. Il a dit à Variety qu’il avait amené Dune sur HBO Max : « Warner Bros. aurait peut-être tué la franchise Dune. »

La critique de GameSpot sur Dune a attribué au film un 10/10. « Les fans de la série n’ont qu’à le savoir : la Dune de Villeneuve est la meilleure adaptation possible de l’une des œuvres les plus emblématiques de la science-fiction. C’est celle que vous attendez depuis plus de cinq décennies, ou depuis la première fois où vous avez tourné une page du séminal d’Herbert roman », a écrit Michael Rougeau. « Les cinéastes talentueux et les acteurs à couper le souffle lui ont rendu justice. Allez le voir pour qu’ils puissent raconter le reste de l’histoire. »