‘Dune’ aurait dû être une série télévisée

Les fans de romans de science-fiction et de fantasy avaient beaucoup à attendre en 2021 – Shadow and Bone, The Wheel of Time, The Lord of the Rings, Foundation, The Witcher, etc. Il y a une différence évidente et majeure entre toutes ces propriétés et Dune, qui sort simultanément en salles et HBO Max ce week-end. Bien que j’aie adoré l’adaptation du roman par Denis Villeneuve, je pense qu’il vaut la peine de se demander s’il aurait mieux fait s’il avait suivi le reste de son genre à la télévision.

Tout d’abord, notons que l’écran titre indique aux téléspectateurs qu’ils sont sur le point de regarder Dune: Part One. Vous pourriez aussi bien y penser que Dune: Episode One. L’épopée de science-fantastique qui suit a généralement été bien accueillie, mais les plaintes qu’elle a reçues des téléspectateurs et des critiques peuvent facilement être résumées : sa structure d’histoire se sent mal, et il y a des choses importantes du livre qui ont été omises dans ce film . Dans les deux cas, faire Dune comme une série télévisée aurait été une solution simple ; la structure aurait pu être compartimentée en 8 ou 10 épisodes d’une heure, tout en donnant aux créateurs plus de temps pour raconter chaque partie de l’histoire qui avait besoin d’être racontée.

Ce qui est frustrant, c’est le sentiment que Villeneuve lui-même a voulu inclure chaque ligne du livre dans son film. Villeneuve est un fanatique autoproclamé de Dune qui a insisté pour diviser l’histoire en deux films, affirmant que c’était « trop complexe » à faire en un seul versement, avec une « puissance dans les détails » qui ne tiendrait pas en deux ou trois heures.

Au cours de ces longues discussions sur cette adaptation, il semble ridicule que l’idée d’une série ne soit jamais venue. La plupart des IP comparables empruntent cette voie de nos jours, et certains parents proches comme Star Wars migrent même petit à petit des films vers la télévision de prestige. Nous sommes maintenant à près d’un siècle de l’époque des « séries » qui ont inspiré George Lucas dans les théâtres, et nous sommes sans doute à trois décennies de « l’âge d’or de la télévision », avec des spéculations galopantes selon lesquelles l’une ou les deux industries sont une bulle dont le taux actuel de dépenses ne peut pas durer. Il est difficile de comprendre pourquoi une sortie en salles confère plus de prestige ou de pureté artistique à Dune: Part One.

La question de savoir dans quelle mesure ce film raconterait l’histoire du livre tout en conservant un semblant de structure narrative a certainement coloré mon expérience de visionnage vendredi soir. Je l’ai regardé avec ma grand-mère, qui m’a donné mon premier exemplaire de Dune le roman il y a des années. Cependant, j’avais relu le livre en prévision du film alors qu’elle ne l’avait pas fait, alors je me suis demandé quels indices elle retiendrait et quelles connexions elle établirait tout le temps. Effectivement, alors que le générique défilait, je me suis retrouvé à répondre à une longue liste de questions de clarification qui auraient presque certainement été abordées dans une adaptation en série.

Cela m’a ramené à mes jours en tant que nerd résident de Harry Potter dans mon collège. Le lundi suivant la sortie de chaque film, j’expliquais avec enthousiasme les fils de l’intrigue manqués à mes amis, tandis qu’un par un, ils perdaient tous tout intérêt pour la franchise commençant autour du Prisonnier d’Azkaban. Dune a souvent été comparé à l’informatique pour avoir divisé un livre en deux films, mais je pense qu’une comparaison plus appropriée est Harry Potter et les reliques de la mort ou The Twilight Saga : Breaking Dawn. Dans ce cas, Villeneuve s’est simplement rendu compte qu’il aurait besoin de plus de temps au début, pas à la fin.

En toute honnêteté, je comprends que même les adaptations télévisées doivent couper ou simplifier d’énormes portions des histoires à partir de leurs sources. (Croyez-moi, en tant que fan de A Song of Ice and Fire, je le comprends profondément.) Je comprends également que tous les lecteurs ou téléspectateurs n’accordent pas la même importance aux mêmes rythmes dans chaque histoire. Pour moi, il est difficile d’imaginer faire Dune sans mentionner une seule fois le Butlerian Jihad ou expliquer les pouvoirs que Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson) et Piter de Vries (David Dastmalchian) exercent en tant que Mentats. Pour d’autres, c’est au mieux un détail accessoire, et je peux admettre que le film fonctionne bien sans lui. Pourtant, une partie de moi ne peut s’empêcher de penser avec nostalgie qu’une émission de télévision l’aurait mentionné, et pour moi, plus de Dune est tout simplement préférable à moins.

Pour le meilleur ou pour le pire, les adaptations de toutes sortes constituent une part massive du travail d’Hollywood de nos jours. Il est logique que les bandes dessinées prospèrent en tant que films à succès, et il est logique que transformer une émission de télévision en film ou vice versa soit un passe-temps estival amusant. Je pense qu’il est maintenant prudent de généraliser et de dire que dans la plupart des cas, les romans sont mieux adaptés en séries télévisées, pas en films.

En tant que fan de romans SFF, je pense que je devrais reconnaître que je suis un gamin et que je cherche un cheval cadeau dans la bouche avec cette critique. C’est peut-être le premier grand signe que les stars de mes fandoms sont à la hausse en ce moment, que bientôt je serai aussi gâté que les lecteurs de longue date de Marvel Comics. Soyez assuré que je sais que je pinaille ici, et que je prendrai le rendu à l’écran de mes livres préférés comme je peux les obtenir. (Tout cela vient d’un gars qui a volontairement regardé le film Eragon plus d’une fois!) À tout le moins, je suis heureux que ce film ait transformé tout mon fil d’actualité en mèmes de ver des sables.

Donc, j’ai adoré Dune: Part One, et j’ai hâte de le revoir. J’espère qu’ils feront un Dune: Part Two, et j’espère même que Villeneuve continuera à adapter les cinq autres romans d’Herbert Dune Saga. En fait, j’espère que pour chaque roman, il ajoute un autre film à l’affaire, de sorte qu’à la fin, cette étrange odyssée de science-fiction occupe la même quantité d’espace de serveur qu’une série HBO Max Original aurait. Cette série hypothétique aurait probablement trouvé un meilleur titre pour son épisode pilote que Dune: Part One.