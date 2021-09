Dune avec un meilleur début que Tenet et Black Widow – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Un mois avant sa première aux États-Unis, Dune a commencé son voyage au box-office mondial sur 24 marchés internationaux avec des résultats exceptionnels. Il s’élevait à 36,8 millions de dollars (MDD), un montant qui ne dit pas grand-chose si les États-Unis et la Chine ne sont pas dans l’équation, mais si on le compare aux autres premières de l’Ère-Covid, ça l’a sérieusement cassé. Sur les mêmes marchés, ses débuts étaient 5% supérieurs à Tenet, 33% supérieurs à Black Widow et 80% supérieurs à Godzilla vs Kong. Les initiés de l’industrie prévoyaient un démarrage de 20 à 25 millions de dollars, car il n’était pas clair s’il ne s’agirait que d’un événement pour les fans du livre ou s’il fonctionnerait comme un blockbuster ambitieux à la Christopher Nolan.

Le film de Denis Villeneuve a également ajouté 10 % de son box-office (3,6 millions de dollars) sur 142 écrans IMAX, et établi un nouveau record pour l’Ère-Covid sur 10 marchés (en battant Black Widow ou F9) : Russie, France, Belgique, Danemark, Allemagne, Norvège, Suède, Ukraine, Hong Kong et Singapour.

Leurs meilleurs débuts ont été la Russie (7,6 millions de dollars, 2e plus gros débuts en septembre de l’histoire, près de ça), la France (7,5 $, meilleurs débuts WB en pandémie), l’Allemagne (4,9 $), l’Italie (2,6 $) et l’Espagne (2,2 $ ). Alors que la première de Without Time to Die approche (maintenant), ses prochains débuts auront lieu jusqu’au 20 octobre (Royaume-Uni, Corée du Sud) puis le 22 octobre (Chine et États-Unis, ces derniers en première simultanée avec HBO Max). ET

Shang Chi et la légende des dix anneaux

Le film MCU 25 a été champion du monde pour la 3e semaine consécutive, avec 42,0 millions de dollars. Aux États-Unis, il a ajouté 21,7 millions de dollars (il vient de perdre 37%) et a porté son cumul à 176,9 millions de dollars. En route, il a dépassé Fast and Furious 9 et est déjà le 2e film le plus rentable de la Covid-Era, derrière Black Widow (183,2 $) qu’il dépassera la semaine suivante.

Dans 43 territoires d’outre-mer, Shang Chi a ajouté 20,3 millions de dollars, pour un cumul de 143,7 millions de dollars. Il a maintenu la tête sur des marchés tels que l’Australie, le Brésil, le Mexique et le Royaume-Uni, ce dernier étant son plus gros contributeur (21,8 $), suivi de la Corée du Sud (12,6) $, de la France (9,2 $), de la Russie (7,6) et Japon (7,0 $). De sa première en Chine, il n’y a aucune nouvelle, et apparemment il n’y en aura pas dans un certain temps car les premières hollywoodiennes suivantes sont Dune et Pas le temps de mourir.

À 320,6 millions de dollars dans le monde (24,5 millions de dollars grâce au format IMAX), il s’agit déjà du 4e plus gros succès hollywoodien de 2021.

Mec libre : Perdre le contrôle

La comédie qui a débuté sur Fox et s’est terminée sur Disney sera le 5e film hollywoodien de 2021 le 21 septembre, qui dépasse les 300 millions de dollars. Dimanche, il s’élevait à 298,3 millions de dollars, dont 21,0 millions de dollars au format IMAX.

Aux États-Unis, il a perdu 10 %, est revenu à la 2e place du box-office (la concurrence est minime) et a porté son cumul à 108,6 millions de dollars dans sa 6e semaine. Sur 49 marchés internationaux, Ryan Reynolds a ajouté 8,4 millions de dollars, portant son cumul à 189,7 millions de dollars. Sur ce total, près de la moitié (85,6 millions de dollars) vient de Chine, où il s’agit du 3e plus gros hit hollywoodien de l’ère Covid.

Homme qui pleure

Le nouveau de Clint Eastwood (le 25e film qu’il a réalisé et dans lequel il a joué en 50 ans en tant que réalisateur) a connu de mauvais débuts. Avec 53% sur Rotten Tomatoes et une sortie simultanée sur HBO Max, il a à peine ajouté 4,5 millions de dollars dans 3 967 cinémas. Sur 18 marchés étrangers, il n’a ajouté que 0,35 million de dollars).

Juste à titre de référence : La mule, Le film précédent du réalisateur a fait ses débuts en décembre 2018 et a totalisé 17,5 millions de dollars à ses débuts, se terminant à 103,8 millions de dollars rien qu’aux États-Unis.

Pat’ Patrouille : Le Film

Finalement c’est arrivé : les animaux ont franchi les 9 chiffres et aujourd’hui ils totalisent 103,2 millions de dollars dans le monde. Aux États-Unis, ils sont à l’affiche depuis un mois et accumulent 37,1 millions de dollars, et à la fin de leur passage en salles, ils seront à 20 % loin de Bande et le dernier dragon.

Sur 55 marchés internationaux, ils ont atteint 66,1 millions de dollars (5,6 millions de dollars cette semaine), leur meilleur premier étant l’Australie (0,7 million de dollars, avec 60% des cinémas fermés). Ses principaux territoires sont le Royaume-Uni (10,4 $), la France (9,8 $) et l’Allemagne (9,4 $). Vendredi, il arrive en Italie.

D’autres films sur les écrans internationaux

Malin. Son total mondial s’élève à un dérisoire 24,6 millions de dollars dans le monde. Aux États-Unis, il a stagné à 9,8 millions de dollars et sur 70 marchés étrangers, il accumule 14,8 millions de dollars.Salle d’évasion 2. Globalement, il dépassera cette semaine les 50 millions de dollars. Près de la moitié provient des marchés d’outre-mer, totalisant 24,1 millions de dollars.Un patron en couches 2. Petit à petit, l’animation a déjà atteint 110 millions de dollars dans le monde. Les marchés d’outre-mer coopèrent avec 52,7 millions de dollars.Bonbon. Son cumul global est passé à 65,2 millions de dollars, dont 12 millions de dollars provenant de 37 marchés étrangers et 53,1 millions de dollars des États-Unis.Boutique de flic. The New Gerard Butler Born Stillborn : 2,31 millions de dollars dans 3 005 salles américaines, malgré ses critiques dithyrambiques.Les yeux de Tammy Faye. Même avec des critiques positives pour Jessica Chastain et Andrew Garfield au Festival du film de Toronto, il n’a rapporté que 0,67 million de dollars dans 450 cinémas américains.

Top 10. Box-office mondial

Week-end 38. Du 17 au 19 septembre 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux 42 000 000 $ (44) Dune 36 800 000 $ (24) Cloudy Mountain 18 648 000 $ (1) Gars libre : Perdre le contrôle 13 600 000 $ (49) Paw Patrol : Le film 7 350 000 $ (56) Malin $ 5 780 000 (71) Cry Male 4 865 000 $ (19) Tout sur ma mère (Guan Yu Wo Ma De Yi Qie) 4 667 000 $ (1) Raging Fire 4 481 000 $ (5) Candyman 4 131 000 $ (42)

Source : CinéPremière