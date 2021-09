Après une attente plus longue que prévu, Dune de Denis Villeneuve est presque là dans sa gloire étoilée – avec un casting qui comprend non seulement Timothee Chalamet et Rebecca Ferguson, mais aussi Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista , Jason Momoa, Javier Bardem et Zendaya. Préparez-vous dès maintenant à l’arrivée du film dans les cinémas du monde entier le 22 octobre et n’hésitez pas à commencer par lire ma critique sans spoiler :