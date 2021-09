Dune dépasse 75 millions de dollars au box-office international avant sa sortie aux États-Unis ⋆ .

Au box-office international ce week-end, Dune continue de faire du bruit avant ses débuts nationaux le mois prochain. La Dune de Denis Villeneuve s’accompagne d’attentes élevées. Le réalisateur nominé aux Oscars est bien connu pour sa maîtrise des histoires de science-fiction cérébrales (Arrival, Blade Runner 2049), il semble donc être la personne idéale pour s’attaquer au roman emblématique de Frank Herbert de 1965. Cependant, Dune dispose toujours d’un budget important et travaille avec un matériel source avec lequel beaucoup ont eu du mal dans le passé. Il y a beaucoup d’intérêt à voir comment le film se produira lors de ses débuts dans les cinémas américains fin octobre (il sera également disponible gratuitement via HBO Max).

Jusqu’à présent, cependant, Dune s’avère être un succès à l’étranger. Le week-end dernier, le film a rapporté 36,8 millions de dollars sur 24 marchés, un chiffre qui le place sur la bonne voie pour dépasser des tentes à gros budget comparables. Villeneuve a prévu de faire au moins deux films Dune, mais la création du second dépend de la performance du premier. Bien que Warner Bros. semble mettre davantage l’accent sur le streaming, Dune doit encore avoir un impact au box-office pour être considéré comme un succès.

Si les numéros internationaux sont une indication, cela ira bien au niveau national. Selon Deadline, Dune s’est étendu à 32 marchés ce week-end et a gagné 26,3 millions de dollars supplémentaires (une baisse respectable de 32% par rapport au week-end dernier). Cela porte son total à 76,5 millions de dollars, un nombre qui devance toujours des titres comparables comme Tenet (+12%), Black Widow (+49%), et Blade Runner 2049 (+73%). Dune était n°1 sur les principaux marchés comme la Russie, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Les prochaines semaines verront les débuts d’autres films majeurs comme Pas le temps de mourir et Venom: Let There Be Carnage, de sorte que la domination internationale de Dune pourrait prendre fin. Néanmoins, avec plusieurs marchés internationaux à parcourir (comme la Chine) ainsi que ses débuts nationaux, Dune a encore de nombreuses opportunités à ajouter à son total croissant. Il est encore difficile de dire comment cela se passera dans des endroits comme les États-Unis et la Chine, mais le buzz précoce est jusqu’à présent favorable. Cela aide que Dune ait obtenu des critiques généralement positives après ses débuts au festival et qu’il compte une distribution de stars comprenant Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Jason Momoa et Zendaya.

Le box-office international a montré des signes de reprise plus clairs que le box-office national, contribuant à garantir que les sorties hollywoodiennes puissent atteindre leur potentiel financier. Personne ne saura comment Dune aurait pu s’en sortir en dehors de la pandémie, mais cela ne semble pas jusqu’à présent être un obstacle majeur. Au lieu de cela, le matériel source délicat et les débuts en double streaming pourraient peut-être être les choses les plus importantes Dunes façon box-office sage. Sur la base de ces premiers chiffres, cependant, ceux-ci pourraient même ne pas être un gros problème non plus.

