D’une direction à un dieu du rock

Styles Harry a connu une véritable transformation depuis les débuts de sa carrière.

Le Britannique est entré sous les projecteurs en 2010 après avoir essayé pour The X Factor UK. Pendant le temps de Styles dans la série, créateur et juge Simon Cowell l’a jumelé avec d’autres concurrents Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson et Zayn Malik comme le boys band One Direction.

La carrière des cinq a rapidement décollé et ils sont devenus des noms connus au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs. Sur une période de cinq ans, ils ont sorti cinq albums studio – Debout toute la nuit, Emmène moi chez toi, Souvenirs de minuit, Quatre et Fabriqué le matin – avant de se séparer en 2016 pour poursuivre une carrière solo. (Malik a quitté le groupe au début de 2015 en raison du stress.)

En juin 2016, Styles a signé un contrat solo avec Columbia Records, le même label derrière 1D. Il a sorti son premier album éponyme 11 mois plus tard, acclamé par la critique, et s’est ensuite lancé dans une tournée mondiale. Son deuxième effort, Fine ligne, a chuté en décembre 2019.

En plus de sa carrière musicale très réussie, le lauréat du Brit Award s’est aventuré dans la télévision et le cinéma. Il a fait ses débuts d’acteur dans le film de 2017 Dunkerque, puis a produit par la direction la sitcom de courte durée de CBS Heureux ensemble. Il a également hébergé des invités The Late Late Show avec James Corden deux fois et est apparu sur Saturday Night Live cinq fois.

Styles a également fait la une des journaux pour ses relations. Il a tristement eu une aventure avec Le facteur Xtra la présentatrice Caroline Flack de fin 2011 à début 2012, provoquant une controverse en raison de leur différence d’âge de 14 ans. Il a plus tard daté Taylor Swift, Kendall Jenner, Camille Rowe et Olivia Wilde.

