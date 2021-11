Dune en tête du box-office américain pour une deuxième semaine consécutive

Le blockbuster de science-fiction Dune a rapporté 15,5 millions de dollars au cours du week-end, ce qui pendant la pandémie est un nombre relativement dérisoire encore assez fort pour mener le peloton parmi les sorties en salles et les recettes au box-office. Sorti en salles le 25 octobre, le gain du week-end d’ouverture de Dune était de 40,1 millions de dollars en Amérique du Nord, établissant un record au box-office pour un film de Warner Bros. en 2021 après ses trois premiers jours.

Les analystes soulignent toutes les raisons évidentes de la forte baisse, mais c’était encore suffisant pour battre d’autres sorties – un Halloween tombant le dimanche (qui historiquement mange aussi le samedi) et la pandémie signifie simplement moins de personnes dans les théâtres dans l’ensemble, plus le fait que Dune est également sorti simultanément sur HBO Max. Après Dune, Halloween Kills s’est classé deuxième et a rapporté 8,5 millions de dollars, et Pas le temps de mourir se maintient relativement bien à la troisième place avec 7,8 millions de dollars selon Box Office Mojo.

Graphique du week-end du box-office américain du 29 au 31 octobre 2021DuneHalloween KillsNo Time to DieMy Hero Academia: World Heroes’ MissionVenom: Let There Be CarnageLast Night in SohoAntlersRon’s Gone WrongThe Addams Family 2The French Dispatch

​​La critique de GameSpot sur Dune a attribué au film un 10/10. « Les fans de la série n’ont qu’à le savoir : la Dune de Villeneuve est la meilleure adaptation possible de l’une des œuvres les plus emblématiques de la science-fiction. C’est celle que vous attendez depuis plus de cinq décennies, ou depuis la première fois où vous avez tourné une page du séminal d’Herbert roman », a écrit Michael Rougeau. « Les cinéastes talentueux et les acteurs à couper le souffle lui ont rendu justice. Allez le voir pour qu’ils puissent raconter le reste de l’histoire. »

Et heureusement, les chiffres jusqu’à présent ont été suffisamment importants pour assurer qu’il y aura effectivement un suivi de Dune. Il a finalement été annoncé fin octobre que Dune Part 2 arrivera en octobre 2023.