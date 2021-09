‘Dune’ est une adaptation ambitieuse sans fin

“Ce n’est que le début”, dit un personnage deux heures et demie après le début de Dune, quelques minutes avant le générique de fin. C’est une ligne qui joue comme une vente difficile – ou peut-être un plaidoyer ? – pour une suite qui, techniquement, n’a même pas encore reçu le feu vert. Peu importe ce qui se passe dans Pas le temps de mourir, nous savons que James Bond reviendra. Mais qu’en est-il de Paul Atréides ?

“Je n’accepterais pas de faire cette adaptation du livre en un seul film”, a déclaré Denis Villeneuve dans un récent article de Vanity Fair sur la création à long terme de Dune. Le sentiment remonte à 2018, lorsque le cinéaste a choisi le projet plutôt que de diriger la dernière entrée 007, mais beaucoup de choses ont baissé depuis lors, y compris une poussière très publique entre Villeneuve et Warner Bros. sur la décision du studio de sortir simultanément Dune sur HBO Max. “Depuis la nuit des temps”, a réfléchi Villeneuve dans une lettre ouverte en colère à Variety, “les êtres humains ont profondément besoin d’expériences de narration en commun… peu importe ce que dit un dilettante de Wall Street.”

Il faut de l’orgueil pour utiliser réellement l’expression « depuis la nuit des temps » dans un éditorial, et aussi pour se positionner en gardien de la flamme éternelle du cinéma. Comme son collègue guerrier celluloïd Christopher Nolan, Villeneuve pourrait être accusé d’avoir des illusions de grandeur. Mais aussi comme Nolan, il a le don de mettre cette grandeur à l’écran (à condition qu’il soit bien subventionné par les dilettantes de Wall Street) et a montré une volonté de faire connaître ses films aux masses.

À ce stade, les grosses recettes au box-office de titres comme Old et Shang-Chi suggèrent qu’il y a encore un choeur multiplex à qui prêcher, et Dune a assez d’étoiles (de Timothée Chalamet à Dave Bautista à Jason Momoa) et un assez grand intégré base de fans pour au moins réduire son coût de production élevé. Le fait qu’il soit aussi assez bon en tant que spectacle de grande envergure aide également. Pourtant, il y a quelque chose d’audacieux, et peut-être même de terrifiant, à propos d’un poteau de franchise de science-fiction potentiel de 165 millions de dollars qui a été tourné dans un style autonome avec des détails narratifs laissés si précipitamment suspendus à la fin. Imaginez si L’Empire contre-attaque avait été la première entrée de la série Star Wars et s’il n’y avait aucune garantie que nous obtiendrions Le retour du Jedi.

Trouver la meilleure façon de rationaliser et de segmenter la parabole multigénérationnelle de Frank Herbert – une allégorie de l’ère de la guerre froide sur les superpuissances rivales luttant pour le contrôle de ressources précieuses sur une planète désertique vaste et stérile – est un véritable défi, à la fois en termes de mécanismes de narration et d’implicite risque de s’aliéner les superfans qui connaissent par cœur la prose du livre. Les deux tentatives précédentes pour amener Dune au grand écran – l’une du mystique chilien Alejandro Jodorowsky qui n’a jamais été achevée, l’autre dirigée sous la contrainte par un David Lynch non enthousiaste et inexpérimenté – ont été pour la plupart annulées par des problèmes d’adaptation. (Il existe un documentaire complet et fascinant sur la dune de Jodorowsky.) Plutôt que d’essayer de se glisser dans toute la mythologie tentaculaire d’Herbert, remplie de traditions familiales et d’analyses socio-économiques complexes, la dune de Villeneuve prend un peu de temps pour mettre en place l’intrigue de palais et la dynamique familiale nécessaires avant de trouver sa forme comme un film de poursuite implacable et propulsif. La cible est le prince privilégié de Chalamet, Paul Atréides, héritier du titre noble et de l’empire industriel de son père, le duc Leto (Oscar Isaac), qui se fait traquer à travers les terres incultes d’Arrakis par les sbires implacables d’un puissant aristocrate rival.

C’est une ligne fine entre le cliché et l’archétype, et une décennie avant que George Lucas ne commence à piller la bibliographie de Joseph Campbell pour Star Wars, Herbert s’est inspiré de mythes de longue date sur l’héroïsme masculin jeune et ascendant. La transformation de Paul de garçon à papa choyé en « Mahdi » – une figure de sauveur messianique destiné à libérer la population d’Arrakis de l’exploitation et de la tyrannie – vérifie toutes sortes de cases familières de passage à l’âge adulte. C’est le récit que Lynch’s Dune, bien qu’il soit magnifiquement produit et véritablement excentrique, ne pouvait pas tout à fait se résoudre à accomplir.

Mais Lynch n’a jamais été un cinéaste pour honorer les conventions, c’est un euphémisme. Quand il fait un film sur le passage à l’âge adulte avec son cœur dedans, cela ressemble plus à Blue Velvet, qui a également obtenu une meilleure performance de Kyle MacLachlan. Villeneuve, qui a commencé sa carrière avec une série de films canadiens-français stylés (dont le légèrement lynchien Maelstrom) avant d’obtenir son diplôme à Hollywood, est considérablement plus flexible. Ou peut-être que le mot est dévoué. Choisissez votre métaphore, elles s’appliquent toutes : si Villenueve est un mercenaire, c’est un crackshot ; si c’est un artiste, c’est celui qui colorie à l’intérieur des lignes. S’il y a un thriller grand public mieux fait au cours des 10 dernières années que Sicario, je ne l’ai pas vu, mais le savoir-faire immaculé de Villeneuve se produit parfois dans un vide intellectuel. La vision sociopolitique de Sicario est aussi bornée (et paresseuse) que ses images de violence et de désolation sont lucides, tandis que l’atmosphère louche et respirable de Prisoners n’a pu surmonter les circonvolutions ridicules de son scénario.

Compte tenu de son habileté à transmettre une échelle et des perspectives élevées – pensez à la ligne d’horizon menaçante de l’excellent Enemy, refroidisseur de crise d’identité à Toronto, ou aux ovnis flottants de l’arrivée – Villeneuve était un bon choix pour le milieu dystopique de Blade Runner 2049. Cela Le film a valu à Roger Deakins l’Oscar de la meilleure photographie pour son esthétique tech-noir richement texturée, et au niveau de la technique pure, Dune est l’égal de son prédécesseur, prolongeant la grandeur spacieuse et éclatante des séquences de Las Vegas de Blade Runner. Arrakis de Villeneuve est d’un beige aveuglant, remplissant le grand écran de plus de sable par pouce carré que n’importe quel film depuis Lawrence d’Arabie (un film qu’Herbert comptait parmi ses influences). Au lieu de l’esthétique incandescente et technologique de Blade Runner – toutes les rues bondées, faisant signe aux hologrammes 3D et aux éphémères électroniques de marque junky – Villeneuve et son directeur de la photographie Greig Fraser produisent quelque chose d’étrangement intemporel, toutes de longues lignes d’horizon et des pièces caverneuses coupées en deux par des arbres sculpturaux de lumière naturelle. Alors que l’histoire se déroule plusieurs milliers d’années dans le futur, l’architecture est rétro-brutaliste, suggérant une civilisation qui a transcendé le besoin de gadgets flashy ou de médias de masse de toute sorte. Entrevus chez eux dans leur immense palais, les Atréides occupent leur propre monde insulaire et feutré.

S’il y a une critique de l’extrême richesse et des privilèges codés dans la série d’Herbert – un commentaire sur l’engourdissement confortable de la classe dirigeante et le genre de violence qu’il faut pour les en sortir – Villeneuve et ses collaborateurs ne sont pas très intéressés en le développant. Les seules nuances de gris sont dans la cinématographie. Nous savons que Leto d’Isaac est un bon père parce qu’il est tellement dévoué à Paul, et qu’il est un bon gars riche parce qu’il est beau et circonspect et qu’il risque sa vie pour sauver des ouvriers de forage d’une attaque par l’un des toujours cachés, incroyablement gigantesque d’Arrakis. vers des sables. (Ces monstres sont les créatures emblématiques de l’univers des dunes, et réalisés ici avec un mélange époustouflant de montage et d’effets spéciaux qui les rend à la fois insaisissables et impressionnants ; ce que je dis, c’est que les fans de vers des sables ne seront pas déçus .)

La question de savoir s’il est vraiment éthique pour la Maison Atréides de s’enrichir grâce à l’exportation de l’épice précieuse et vitale indigène à leurs nouvelles fouilles est réglée indirectement par le fait que leur concurrent, le baron Harkonnen (Stellan Skarsgaard), est un diabolique , monstre génocidaire. Pendant ce temps, la tension entre les nouveaux intendants à la peau blanche de la planète et sa population racialisée de « Fremen » – des combattants de style bédouin qui sautillent en marge de l’action – est effondrée par la prophétie selon laquelle Paul pâle et pâle deviendra finalement leur chef.

Le discours autour de l’histoire du sauveur blanc d’Herbert – et toute preuve que Villeneuve est intéressé à le peaufiner dans une dimension plus subversive ou politiquement correcte – devra principalement attendre Dune Part Deux. La relation entre les Atréides et les Fremen se limite en grande partie aux visions psychiques évanouissantes de Paul du guerrier aux yeux bleus Chani (Zendaya), qui sert également de narrateur de l’histoire (un changement par rapport aux romans, qui étaient liés par le princesse Irulan). En se concentrant plutôt sur la chute de la maison Atréides, Villeneueve libère le potentiel de film d’action du matériau. La pièce de théâtre prolongée au milieu du film dans laquelle les hordes de Harkonnen lancent une attaque à plusieurs volets contre la forteresse de Leto au cœur de la nuit est imprégnée du genre de terreur nauséeuse et lente que le réalisateur a fait sa marque de fabrique. Entre des images intimes d’invasion de domicile et des images de carnage à l’échelle apocalyptique – des explosions tournées pour ressembler à des éruptions solaires, des flottes de drones volant en formation fasciste – Villeneuve offre le revers de ses compétences en tant que constructeur de monde. Il est difficile de se rappeler la dernière fois que le carnage de CGI a ressenti ce cauchemar.

Il est également difficile de se souvenir de la dernière fois que la partition d’un film a été si dominante et grandiloquente. Pour paraphraser l’un des vers les plus célèbres d’Herbert, la musique de Hans Zimmer est le véritable tueur d’esprit de Dune. (En fait, je me souviens de la dernière fois, c’était Tenet ; la connexion Nolan-Villeneuve s’approfondit.) Que Villeneuve ait laissé Zimmer monter les choses à ce degré de déchirure des tympans parce qu’il pensait que c’était la meilleure façon de servir ses images passionnantes ou parce que il ne leur faisait pas tout à fait confiance, c’est à débattre. Quoi qu’il en soit, le manque de subtilité musicale de Dune annonce les intentions de barnstorming de son créateur.

Ce qui est étrange, alors, c’est à quel point Chalamet est vague et informe en tête. Charger n’importe quel acteur de porter un film aussi massif sur ses épaules est une grande demande, et bien que l’adolescence dégingandée et de mauvaise humeur se trouve dans la timonerie de l’acteur, sa performance semble limitée. Au lieu d’un héros aux mille visages, nous obtenons un gars qui ne peut vraiment qu’évoquer une moue irritable. Il est probablement plus juste de réserver son jugement sur la performance de Chalamet jusqu’à ce que l’arc du personnage soit terminé. Il en va de même pour le film dans son ensemble, ce qui rend l’avenir de la franchise encore plus chargé. Mais alors que les choses qui (espérons-le) ne font que commencer, Dune prend un bon départ.