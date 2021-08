Dune et Foundation donneront-ils à l’opéra spatial son moment du Seigneur des Anneaux ?

Grâce à son statut d’une fois tous les quatre ans, il y a toujours eu quelque chose d’un peu étrange à propos du 29 février. Le millésime 2004 était encore plus atypique que d’habitude, cependant, à cause de ce qui s’est passé lors des Oscars de cette année-là.

Le retour du roi, le troisième et dernier film de l’adaptation épique de Peter Jackson du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, a remporté 11 Oscars, égalant un record précédemment établi par Ben-Hur et Titanic. En plus d’être juste la deuxième suite de l’histoire (après Le Parrain II) à remporter le prix du meilleur film, il était particulièrement remarquable parce que l’Académie – traditionnellement plutôt conservatrice dans ses goûts – avait embrassé de tout cœur la fantaisie épique pour la première fois.

Alors que les Oscars n’ont pas sauté dans le train de wagons de haute fantaisie depuis – les électeurs les plus proches du meilleur film sont venus l’histoire d’amour louche de Guillermo del Toro, La forme de l’eau – la victoire de Peter Jackson a changé la donne. Près de deux décennies plus tard, les versions d’écran à gros budget de romans fantastiques épiques sont monnaie courante, du tout conquérant Game of Thrones à The Witcher, Shadow and Bone de Netflix et à l’éphémère Maudit. Amazon s’attaque également à Tolkien avec une aventure au budget incroyablement élevé qui se déroule pendant le deuxième âge de la Terre du Milieu.

Les choses sont assez différentes, cependant, dans les nombreux mondes de l’opéra spatial, où le cousin de la fantasy attend toujours le genre de moment de type Seigneur des Anneaux qui peut transformer les romans classiques en grands acteurs à l’écran.

Il y a clairement un énorme appétit pour l’action spatiale dans les films et la télévision, qu’il s’agisse de Star Wars, des Gardiens de la Galaxie ou de l’une des nombreuses émissions télévisées de Star Trek – que vous vouliez de mignons acolytes extraterrestres verts, des tas de trous ou des quantités copieuses d’aller audacieusement, vous êtes très bien couvert.

Mais quand il s’agit d’adaptations d’auteurs de science-fiction classiques – les réponses de SF à JRR Tolkien et George RR Martin – Hollywood a un énorme angle mort. En fait, à l’heure actuelle, The Expanse est la version la plus médiatisée d’une série de romans spatiaux.

Foundation apporte un opéra spatial épique au petit écran sur Apple TV Plus. (Crédit image : Apple TV Plus)

Aucune étendue épargnée

Le point de vue d’Amazon sur la série de livres de James SA Corey est brillant – la chose la plus proche d’un nouveau Battlestar Galactica – mais son attrait est bien trop culte pour suivre Game of Thrones dans un territoire de croisement saisissant l’air du temps. En effet, The Expanse a été annulé après trois saisons par le réseau d’origine Syfy lorsqu’il n’a pas attiré un public assez important, laissant Amazon Prime Video intervenir et continuer l’histoire – cela ne fait pas de mal quand Jeff Bezos, un homme assez riche pour faire un voyage en orbite, serait un fan.

Le changement est peut-être en cours, cependant, maintenant qu’une paire d’adaptations de prestige de romans de science-fiction classiques est sur le point de catapulter l’opéra spatial inspiré du livre dans le grand public.

Dune de Frank Herbert serait le roman de science-fiction le plus vendu de tous les temps, et sans aucun doute l’un des plus influents. Mettant en vedette un monde désertique, un élu et une dynastie maléfique à renverser, il partage beaucoup d’ADN avec Star Wars, mais l’association de Dune avec l’écran est plutôt moins glorieuse. David Lynch (qui était autrefois en lice pour diriger Le Retour du Jedi) a renié son adaptation de 1984, et bien que ce soit loin d’être aussi mauvais que certains le prétendent, vous devez regarder au-delà de la narration précipitée et du fait que les effets de la ère ne peut pas correspondre à l’ambition du roman épique. Il y avait aussi une mini-série réalisée pour la chaîne Sci-Fi (maintenant Syfy) au début du 21e siècle.

Dune 2021, cependant, devrait voir l’histoire étant donné le genre de traitement affectueux que la trilogie du Seigneur des Anneaux a reçu sous la surveillance de Peter Jackson. À la barre se trouve Denis Villeneuve, un réalisateur à la crédibilité indéniable de la science-fiction grâce à son travail sur Arrival et Blade Runner 2049, et il a fait partie d’un véritable casting de premier plan comprenant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin et Stellan Skarsgård.

Surtout, Warner Bros jette de grosses quantités d’argent dans le film et divise le livre en deux films pour donner à l’histoire la chance de respirer. Tout cela s’ajoute à l’un des grands succès de la littérature de science-fiction recevant le respect qu’il mérite. Il y a aussi un spin-off de la série télévisée HBO Max, The Sisterhood, en préparation.

The Expanse montre comment porter à l’écran des romans épiques d’opéra spatial. (Crédit image : Amazon)

Une fondation solide

Au moment où Dune atterrira dans les cinémas (et HBO Max aux États-Unis), nous serons déjà plusieurs épisodes dans Foundation sur Apple TV Plus. De Servant à The Morning Show et For All Mankind, Apple s’est imposé comme une destination pour la télévision de prestige à gros budget, et il met clairement tout en œuvre pour amener Isaac Asimov, l’un des parrains de la science-fiction, à l’écran. .

Bien que la distribution de Foundation ne soit pas aussi médiatisée que celle de Dune – les plus grands noms sont Jared Harris de Tchernobyl et Lee Pace du Hobbit – cette histoire millénaire d’un empire galactique semble extrêmement ambitieuse, avec le showrunner David S Goyer (Batman Begins, FlashForward) en disant au Hollywood Reporter : « C’est une partie d’échecs de 1 000 ans entre [Harris’s character] Hari Seldon et l’Empire, et tous les personnages intermédiaires sont des pions, mais certains des pions au cours de cette saga finissent par devenir des rois et des reines.

En d’autres termes, Warner et Apple donnent à leurs adaptations SF très médiatisées toutes les chances de réussir, les prenant aussi au sérieux que la BBC le ferait avec une tranche de Charles Dickens ou de Jane Austen. S’ils réussissent, Hollywood remarquera sûrement la façon dont ils ont de la fantaisie depuis Le Seigneur des Anneaux. Cela pourrait être le début d’une nouvelle ère passionnante pour les films et la télévision, si les créatifs commencent à piller le riche catalogue de littérature de science-fiction – une source d’idées potentiellement aussi riche que Marvel et DC Comics.

Maintenant que la technologie a rattrapé l’imagination, rendant même possible la plus grande des actions interstellaires à l’écran, tout est théoriquement filmable – surtout maintenant que les budgets de télévision sont aussi importants que leurs homologues cinématographiques. Peut-être entrons-nous enfin dans une ère où Culture de Iain M Banks (qui était, jusqu’en 2020, en développement chez Amazon), Commonwealth Saga de Peter F Hamilton, Ringworld de Larry Niven, The Forever War de Joe Haldeman (à ne pas confondre avec The Tomorrow War ) ou The Stars My Destination d’Alfred Bester pourrait, de manière réaliste, passer à l’écran.

Bien sûr, si Dune ou Foundation déçoit, alors Hollywood pourrait tout aussi bien décider qu’il n’y a pas de marché pour adapter les romans de science-fiction et revenir au filet de sécurité éprouvé de l’action de la bande dessinée. Mais au moins, ils auront essayé.

Foundation fait ses débuts sur Apple TV Plus le 24 septembre. Dune est dans les cinémas (et sur HBO Max aux États-Unis) à partir du 22 octobre.