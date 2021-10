‘Dune’ impressionne avec 40,1 millions de dollars au box-office

« Dune » de Warner Bros. a ouvert la première place au box-office ce week-end avec un impressionnant 40,1 millions de dollars, selon les estimations de la société de mesure Comscore.

Après que la pandémie de COVID-19 ait retardé son ouverture de près d’un an, « Dune » a été lancé simultanément dans les salles et sur HBO Max jeudi – conformément à Warner Bros.’ stratégie de diffusion hybride.

Réalisé par Denis Villeneuve, nominé aux Oscars, « Dune » met en vedette Timothée Chalamet en tant qu’héritier du puissant empire Atréides, engagé dans une guerre politique sur la planète désertique Arrakis, ou Dune. Parmi les acteurs étoilés figurent également Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Sharon Duncan-Brewster et Oscar Isaac. Il a été bien accueilli avec un A-CinemaScore et un score « frais » de 83 % sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes.

Notamment, le blockbuster du studio marque la première collaboration entre les vedettes montantes Chalamet et Zendaya, qui se sont occupées de charmer les fans et les journalistes tout en faisant la promotion du film ces dernières semaines. Monter sur la performance de « Dune » est une suite potentielle, que Villeneuve et les acteurs ont exprimé le désir de faire, bien qu’elle n’ait pas encore été approuvée par Warner Bros.

Le mât tant attendu, basé sur le roman classique du même nom de Frank Herbert, a été présenté pour la première fois en septembre au Festival du film de Venise, où il a reçu des critiques élogieuses.

Un autre film de Chalamet, « The French Dispatch » de Searchlight Pictures, a également fait ses débuts ce week-end en version limitée à 1,3 million de dollars sur 52 sites pour une moyenne solide par écran de 25 000 $.

Réalisé par le candidat aux Oscars Wes Anderson, la comédie dramatique décalée est présentée comme une lettre d’amour aux journalistes centrée sur le personnel d’un magazine français fictif. En plus de Chalamet, le film d’art met également en vedette les collaborateurs fréquents d’Anderson Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Edward Norton, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Tony Revolori, Adrien Brody, Frances McDormand, Léa Seydoux et Wally Wolodarsky, ainsi que des nouveaux arrivants. Benicio del Toro, Elisabeth Moss et Jeffrey Wright.

« The French Dispatch », dont la première a eu lieu en juillet au Festival de Cannes, détient actuellement une note décente de 74% sur Rotten Tomatoes.

Ce week-end d’Halloween à venir, préparez-vous pour « Last Night in Soho » de Focus Features, avec Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie, et « Antlers » de Searchlight, avec Keri Russell et Jesse Plemons.