Dune lance de nouvelles images palpitantes avant l’événement IMAX

Adaptant la première moitié de son matériel source, Dune suit Paul Atreides de Timothée Chalamet, le fils de Lady Jessica de Rebecca Ferguson et le duc Leto Atreides d’Oscar Isaac, accompagnant sa famille sur la planète Arrakis, qui est la seule source d’épice, la plus précieuse de l’univers substance. Arrakis est tombé sous l’intendance de Leto, mais lorsque le duc est trahi par le baron de Stellan Skarsgård Vladimir Harkonnen et ses partisans, Paul et Jessica doivent s’aventurer profondément dans le désert infesté de vers de sable sur leur nouvelle maison et former une alliance avec les Fremen pour reprendre ce que est à juste titre il y a. Outre les acteurs susmentionnés, le casting de Dune comprend Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem et Charlotte Rampling, entre autres.