D’une manière ou d’une autre, la sonnette vidéo au meilleur rapport qualité-prix de Ring coûte moins de 50 $ le Prime Day

Ring Video Doorbell Wired était déjà le moyen le plus économique de se lancer dans le jeu de la sonnette vidéo, et ce Prime Deal rend impossible de dire non. C’est notre choix pour la sonnette vidéo Ring au meilleur rapport qualité-prix pour une raison. À seulement 45 $ pour Prime Day, il est pratiquement impossible de battre la capacité de Ring Video Doorbell Wired à fournir une vidéo claire et haute résolution 1080p, des notifications de mouvement avancées et un design plus petit et plus élégant que la plupart des Ring Video Doorbells.

Comme son nom l’indique, Ring Video Doorbell Wired doit être câblée au système électrique de votre maison à l’aide du bon transformateur. Votre câblage de sonnette existant pourrait même être en mesure d’alimenter la sonnette, en fonction de la tension. Bien que ce ne soit pas la remise la plus importante que nous ayons vue sur les offres d’appareils Prime Day Amazon, il est difficile de contester ce type de produit disponible pour moins de 50 $.

Après avoir récupéré cette incroyable petite sonnette vidéo, assurez-vous de souscrire à un abonnement Ring Protect, car cela améliore considérablement l’expérience Ring. Sans cela, vous pourrez simplement voir le flux en direct de la vidéo et répondre à votre sonnette lorsque quelqu’un sonne. Ce n’est pas une mauvaise option si vous devez économiser de l’argent, mais à 3 $ par mois, Ring Protect n’est pas exactement un abonnement coûteux.

Ce plan Ring Protect vous donnera accès à des notifications de mouvement avancées, qui peuvent être personnalisées pour n’apparaître que lorsque des personnes sont détectées. De plus, les notifications riches vous donneront plus d’informations en fonction des événements de mouvement, vous aidant à mieux filtrer les notifications inutiles. De plus, les abonnés Ring Protect obtiendront des séquences pré-roll en couleur de 6 secondes des événements. Ces 6 secondes supplémentaires de séquences pourraient être inestimables lorsque vous essayez de comprendre ce qui s’est passé juste avant qu’un événement de mouvement ne soit déclenché.

Ring Video Doorbell Wired offre une vidéo de qualité 1080p et des notifications en temps réel avec ou sans abonnement. Pourtant, il ne peut alerter l’ensemble de votre foyer qu’avec un Ring Chime ou un haut-parleur ou un écran intelligent alimenté par Alexa. Heureusement, Ring propose également un pack Ring Video Doorbell Wired Prime Day avec un Ring Chime dans la boîte ! Ce carillon est conçu pour remplacer votre carillon de sonnette existant par quelque chose d’un peu plus élégant – et beaucoup plus petit, pour démarrer !

Si nous sommes réels, cependant, il est probablement préférable de choisir cette excellente offre Prime Day Echo Dot, car elle amènera Alexa dans n’importe quelle pièce de votre maison et activera toujours les notifications en temps réel de votre Ring Video Doorbell. Il ne fait aucun doute qu’il est plus coûteux d’emprunter cette voie, mais avoir un Echo Dot (4e génération) dans votre maison est bien plus utile que le Ring Chime si vous êtes à la recherche d’une telle mise à niveau. Sinon, vous ne trouverez pas de meilleure valeur de combo sur une sonnette vidéo avec un carillon que ce que vous trouverez ci-dessous !

Ring Video Doorbell Wired offre déjà l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché des sonnettes vidéo, mais si vous voulez que toute votre maison sache quand quelqu’un est à la porte, il n’y a pas de meilleur moyen de le faire qu’avec un Ring Chime. Cet ensemble vous offre tout ce dont vous avez besoin à quelques dollars de moins que le prix normal.

