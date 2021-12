D’une manière ou d’une autre, les perspectives de T Stock s’aggravent

Parfois, il n’y a pas vraiment de lumière au bout du tunnel. Pour AT&T (NYSE :T), cela semble certainement être le cas cette année. L’action T poursuit sa chute incessante, et il y a encore peu de raisons d’être optimistes.

Source : Lester Balajadia / Shutterstock.com

Après être passé de 33 $ par action ce printemps à moins de 25 $ maintenant, AT&T doit sûrement s’approcher d’un point d’entrée avantageux, n’est-ce pas ? Il y a certainement un cas à faire pour cela d’un point de vue fondamental. Mais il faut y regarder de plus près avant de sauter le pas sur l’action AT&T.

Bilan désastreux de la direction

Le plus gros point d’achoppement pour AT&T est sa gestion. Au cours des dernières années, AT&T s’est engagé dans une vaste série d’activités de fusions et acquisitions presque universellement infructueuses. Après avoir tenté de créer une entreprise au Mexique. c’est une lointaine troisième place sur ce marché. Et l’acquisition de DirecTV a fait perdre à AT&T des dizaines de milliards de dollars.

Ce n’était qu’un apéritif pour la plus grosse bourde. Il y a quelques années, AT&T a acheté Time Warner dans le but de créer une centrale médiatique. On ne sait pas pourquoi la direction d’AT&T a estimé qu’elle – une compagnie de téléphone – pourrait gérer une entreprise de médias. Quoi qu’il en soit, AT&T a conclu l’affaire, et ce fut un buste spectaculaire. L’activité de streaming d’AT&T n’a absolument pas réussi à se lancer, et maintenant la direction s’en débarrasse.

En concluant toutes ces transactions, AT&T a tellement affaibli son bilan que la société a été contrainte de réduire son dividende qui n’avait pas été abaissé depuis de nombreuses années. Cette décision a indigné ses actionnaires, conduisant à la vente constante que nous avons vue au cours des six derniers mois.

AT&T tente d’aller de l’avant

Auparavant, j’avais soutenu que le seul véritable intérêt pour l’action T était désormais dû au désinvestissement à venir de son activité médias. AT&T a décidé d’emprunter cette voie car il s’est apparemment rendu compte que le secteur des médias n’allait pas réussir sous l’égide d’AT&T. Alors maintenant, l’entreprise fusionne ses activités médiatiques avec celles de Découverte (NASDAQ :DISCA).

En théorie, cela permettra à AT&T de se concentrer sur son activité principale de téléphonie mobile. Pendant ce temps, Time Warner, en combinaison avec Discovery, pourrait être assez grand pour être un concurrent sérieux dans les guerres du streaming.

Pendant une minute, les gens semblaient penser que Netflix (NASDAQ :NFLX) perdait son emprise sur les consommateurs. Cependant, le succès retentissant de Squid Game a clairement montré que Netflix peut toujours proposer un contenu scintillant. En conséquence, les concurrents du streaming de niveau B doivent rapidement améliorer leur jeu pour rester pertinents.

Même Disney (NYSE :DIS) le stock s’effondre maintenant au milieu de la menace renouvelée de Netflix. Cela montre à quel point un petit acteur comme HBO est fragile dans ce monde en évolution rapide.

Les autres actions de télécommunications sont également bon marché

L’un des arguments que vous entendez en faveur des actions T est que les actions sont en vente. Le S&P 500 continue d’atteindre de nouveaux sommets historiques presque chaque semaine. Pourtant, AT&T est en baisse de plus de 21 % en 2021, et il a chuté de 30 % par rapport à son plus haut de 52 semaines.

Mais il s’avère que les investisseurs ont également vendu les actions d’autres sociétés de télécommunications. Les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande de services de télécommunications parmi les consommateurs, l’argent que les entreprises de télécommunications dépensent pour le déploiement des infrastructures et la hausse des taux d’intérêt font chuter le secteur.

Il suffit de regarder les deux principaux rivaux d’AT&T. Verizon (NYSE :VZ) est passé de 62 $ à 50 $ au cours de la dernière année. À son prix actuel, Verizon se négocie pour moins de dix fois ses bénéfices. Il verse également un rendement de dividende de 5,0 %. Pendant ce temps, T-Mobile États-Unis (NASDAQ :TMUS) est passé de son plus haut de 52 semaines de 150 $ à 109 $ maintenant. Ne croyez pas que vous devez acheter AT&T si vous voulez vous exposer à l’espace des télécommunications américaines à un prix raisonnable.

Le verdict sur T Stock

Si AT&T était la seule action bon marché de son secteur, les investisseurs devraient l’examiner plus longuement. Son équipe de direction est un désastre depuis de nombreuses années maintenant, mais ses principaux actifs ont toujours clairement de la valeur.

Heureusement, cependant, les investisseurs n’ont pas à traverser ce pont. Au lieu de se demander si AT&T peut changer les choses, les gens peuvent simplement acheter Verizon ou T-Mobile à la place. AT&T a démontré de manière décisive et répétée qu’il n’est pas un bon gestionnaire du capital des actionnaires. Jusqu’à ce qu’il y ait un signe de changement, il existe de meilleures options que les actions T.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.