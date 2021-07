D’une manière ou d’une autre, l’histoire de l’héroïsme des garçons n’est pas la chose la plus folle de la saison 3

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire conçue par les créateurs de bandes dessinées Garth Ennis (naturellement), John McCrea et Darick Robertson, “Herogasm” est l’événement régulier dans lequel les supes du monde entier prétendent qu’ils vont combattre héroïquement des extraterrestres dans l’espace, quand ils organisent simplement une fête sexuelle massive et sans restriction sur une île éloignée. The Boys, même avec seulement deux saisons actuellement à son actif, est connu pour être l’une des émissions les plus torrides et totalement absentes à la télévision, il était donc auparavant prudent de supposer que “Herogasm” serait l’épisode le plus fou de la saison 3 que vous ne voudriez pas regarder avec votre grand-mère. Cependant, le créateur Eric Kripke a révélé à Entertainment Weekly que, du moins dans son esprit, il y a une chose qui domine l’orgie pour mettre fin à toutes les orgies. Dans ses mots :