26 octobre 2021 / Publié par : Mieka

Pour emprunter une tournure de phrase à la toujours sage et pleine d’esprit Allison, qu’avez-vous dune en octobre 2023 ? Si vous avez passé octobre 2021 à faire Dune jeux de mots, vous allez probablement avoir la même fichue chose. Variety rapporte la nouvelle totalement peu surprenante que Dune: Part One sera suivi de Dune: Part Two, provisoirement intitulé Dune: Pumpkin Spice World 2.

Comme nous le savons, Dune a fait une banque sérieuse au box-office le week-end dernier, il est donc temps de frapper pendant que le fer est chaud et de lancer cette suite avant Timothée Chalametles balles finissent de tomber. Nous ne pouvons pas risquer une autre situation Cher Evan Hanson. Timothée a déjà le Ben Platt les boucles fonctionnent donc à moins qu’elles ne commencent à filmer immédiatement, The Chosen One finira par avoir l’air d’avoir été choisi pour participer à la soirée bingo au Arrakis RFD Variety rapports:

Legendary Entertainment a annoncé la nouvelle dans un tweet mardi. Warner Bros. distribuera le film et aidera à le financer, bien que Legendary soit le principal argent derrière le film et détient les droits de la série de livres. Le film devrait avoir une sortie théâtrale exclusive, et Legendary fera probablement valoir ce point de fer après que « Dune » ait fait ses débuts simultanément dans les salles et sur HBO Max la semaine dernière. Le modèle de distribution peu orthodoxe était une concession de Warner Bros. à l’époque de la pandémie, mais qui a provoqué un tollé lors de son dévoilement en 2020. La suite de « Dune » sortira en salles le 20 octobre 2023. Un retour à Arrakis a toujours fait partie du plan. Réalisateur Denis Villeneuve était catégorique dans les interviews que son adaptation du roman de Frank Herbert aurait deux parties. En fait, la séquence de titre d’ouverture du film lisait plutôt hardiment « Dune: Part 1 ».

Dune 2: Paul Fucks reprendra là où Dune 1: Paul Has Prophetic Nocturnal Emissions s’est arrêté.

Il reste encore beaucoup d’histoire à dévoiler. « Dune : Part 1 » se termine avec Paul Atréides de Timothée Chalamet, figure messianique au cœur de la série, cherchant refuge contre ses ennemis dans le désert. « Dune: Part 2 » suivra ses efforts pour se venger des familles nobles qui ont assassiné son père, le duc Leto Atreides, et se restaurer au pouvoir.

Ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que Dune 2: Holidays On Spice est une comédie romantique d’ensemble sur le thème de Noël.

Étant donné que Top Gun 2: Earth Girls Are Easier ne sortira probablement jamais de mon vivant, je vais rediriger mes étranges capacités de nommage de suites vers les confins de l’espace. En tant que tel, Dune 2: When Worms Fly pourrait être alternativement intitulé Dune 2: The Ivermectin Must Flow.

