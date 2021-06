Dune sortira d’abord en salles, puis sera diffusé sur HBO Max | Divertissement

Le récent accord entre AT&T et Discovery ouvre la porte à l’annulation partielle d’une partie de la décision de sortir simultanément les films de Warner en salles et HBO Max.

Le monde du cinéma a toujours plusieurs controverses ouvertes. Peu importe quand vous regardez, il y aura toujours quelque chose. Il y a quelques mois, Warner a pris unilatéralement une décision controversée qui conduirait à la sortie simultanée de tous ses films de 2021 en salles et en HBO Max dans les pays où la plate-forme fournit des services, ce qui impliquait un mauvais service aux salles de cinéma et aux cinéastes eux-mêmes derrière les films.

L’un des administrateurs qui s’est rapidement positionné contre la nouvelle mesure a été Denis Villeneuve, le cinéaste à l’origine de la nouvelle adaptation de Dune, dont le premier volet arrivera en octobre, après un long retard.

L’accord entre AT& T et Découverte, qui sera entièrement fermé en 2022, a ouvert la possibilité que cette décision controversée soit annulée. En fait, un long article sur Deadline indique que Warner a déjà conclu un accord avec Cinémas royaux pour la première de Dune 45 jours avant la sortie du film sur HBO Max.

Images légendaires, qui a financé 75 % de Dune, et qui est aussi à l’origine de Godzilla vs Kong, est passé par le cerceau du film du Monsterverse, mais était très réticent à la sortie simultanée de Dune. Il semble que les pressions de part et d’autre, ainsi que la nouvelle situation de Warner, qui verra la prochaine sortie du cerveau derrière la stratégie des lâchers simultanés, Jason Kilar, ils pourraient donner des ailes à Dune sur grand écran.

Penses-tu Dune Est-ce un de ces films qu’il faut voir oui ou oui sur grand écran et avec les grandes vertus d’une salle de projection ?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.