“Dune”, “Spider-Man: No Way Home” et les meilleures bandes-annonces de 2021

Sean et Amanda parlent de la nouvelle bande-annonce animée de “Spider-Man” ainsi que de certains films très attendus de la saison des récompenses avant de fouiller dans le sac postal

Sean et Amanda parlent de la nouvelle bande-annonce animée de Spider-Man, ainsi que de certains films très attendus de la saison des récompenses, dont Le pouvoir du chien et Spencer (0:31). Ensuite, ils fouillent dans le sac postal pour répondre aux questions des auditeurs sur Dune, leurs biopics de rêve et l’expérience HBO Max jusqu’à présent (30h00). Enfin, Sean est rejoint par Michael Sarnoski, le scénariste-réalisateur du drame acclamé de Nicolas Cage Pig (1:20:00).

Hôtes : Sean Fennessey et Amanda Dobbins

Invité : Michael Sarnoski

Producteur : Bobby Wagner

