Dungeon Munchies vous a fait cuisiner des ennemis pour des armes, et est sorti aujourd’hui

Les diffusions Indie World de Nintendo ont normalement quelques révélations « Out Today », et la vitrine d’aujourd’hui n’a pas déçu. Un autre titre qui devrait être disponible dès maintenant (ou très bientôt) sur l’eShop est Munchies de donjon, développé par maJAJa, qui offre de charmants visuels en pixels et une action de défilement horizontal.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessus, ainsi que sa description officielle ci-dessous :

Dungeon Munchies est un RPG d’action à défilement horizontal qui se concentre sur la chasse aux créatures, leur cuisson et la consommation de plats pour acquérir certaines capacités. La combinaison de plats que vous choisissez de manger aura un impact sur l’ensemble de votre style de jeu. Grand menu pour un gros ventre

Avec un estomac qui ne peut prendre que sept plats, vous devez préparer un repas qui maximise vos capacités. Le jus de goyave, les crevettes grillées ou le sauté de crabe peuvent faire la différence entre la récupération de la santé, la production de dégâts ou un bouclier aqueux. Outils du métier

Fabriquez toutes sortes d’armes mortelles à partir de parties d’animaux et de plantes que vous ne pouvez pas manger. Associez-les à vos plats préférés pour créer le combo de combat le plus puissant.

Produits frais de la ferme et produits locaux

De nos jours, les ingrédients sont difficiles à trouver. Vous devez être prêt à affronter des escargots électriques, des griffes de crevettes acérées comme des rasoirs et des guêpes laser pour obtenir les délicieuses pièces dont vous avez besoin. Quelque chose ne va pas…

Du nécro-chef autoproclamé titulaire d’une licence AAA au diabolique « Seigneur de la forêt » vaudou, en passant par les révolutionnaires radicaux de la révolution des fruits, tout le monde veut que vous fassiez son truc, mais personne n’a vraiment raison dans le diriger. Que se passe-t-il vraiment dans ce donjon ?

Envisagez-vous de l’essayer sur l’eShop ?