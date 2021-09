Dunkin Donuts est-il ouvert le jour de la fête du Travail 2021 ?

. Dunkin Donuts

La fête du Travail signifie que la plupart des Américains ont un jour de congé au travail et à l’école. Mais même en vacances, la plupart d’entre nous ont encore besoin de cette tasse de café le matin (ou l’après-midi). Heureusement, Dunkin’ fait partie des chaînes qui restent ouvertes pendant les vacances.

Un porte-parole des relations publiques de la marque a envoyé cette déclaration au nom de la chaîne : “Les heures d’ouverture des magasins Dunkin” varient selon les emplacements. Alors que de nombreux magasins Dunkin seront ouverts le jour de la fête du Travail, nous encourageons nos clients à consulter l’application mobile Dunkin pour confirmer si leur magasin local est ouvert avant de s’y rendre. » Trouvez les succursales Dunkin les plus proches de chez vous, ainsi que leurs horaires quotidiens, en cliquant ici.

Dunkin ‘offre des boissons gratuites aux membres Rewards à partir de la fête du Travail, mais il y a des règles strictes

Le géant du café lance aujourd’hui un programme pour les membres du programme de récompenses appelé “Free for Fall”. Les clients peuvent gagner une boisson gratuite par semaine à partir d’aujourd’hui jusqu’au 3 octobre. Mais il existe des règles strictes qui dictent la façon dont ces boissons gratuites seront distribuées.

Voici comment cela fonctionne : les clients doivent effectuer trois achats en une seule semaine, définis du lundi au dimanche, dans n’importe quel magasin Dunkin. Chaque lundi, l’horloge est remise à zéro. Pour gagner une boisson gratuite cette semaine, les clients doivent acheter trois éléments du menu d’ici le 12 septembre. Il y a une récompense de boisson gratuite par membre et par semaine.

Il y a une mise en garde. Il ne s’agit pas d’une offre « Achetez-en trois, obtenez-en un gratuit », donc une famille ne pourrait pas se rendre à Dunkin ‘à la fois et commander toutes ses boissons en même temps. Dunkin’ explique sur son site internet que les trois commandes qualifiées doivent être passées à des moments différents : “Les achats doivent être espacés d’au moins une heure pour être éligibles”.

Dunkin’ note que pour la boisson gratuite, les clients peuvent choisir du café traditionnel ou des produits saisonniers de marque, tels que des cafés aromatisés à la citrouille. L’offre est disponible pour les membres de récompenses seulement. L’inscription à DD Perks est gratuite si vous le souhaitez. Les membres gagnent 5 points pour chaque 1 $ dépensé. Les clients reçoivent une boisson gratuite avec 200 points.

Dunkin’ a lancé sa carte d’automne en août

L’automne a commencé mi-août à Dunkin’. La chaîne a déjà ajouté des articles d’automne exclusifs au menu, bien que l’automne ne commence officiellement qu’à la fin de ce mois. Dunkin’ dit que cette année, il a été le premier à sortir ses articles d’automne.

Dunkin ‘a ajouté Pumpkin Cream Cold Brew et Pumpkin Spice Signature Latte au menu le 18 août. À l’heure actuelle, les clients peuvent obtenir ces boissons, en format moyen, pour 3 $. L’accord dure jusqu’au 14 septembre.

Dunkin ‘a également introduit deux nouveaux articles pour les clients à la recherche d’une collation au goût d’automne mais qui veulent plus que de la citrouille. Les deux boissons les plus récentes sont Apple Cranberry Dunkin ‘Refresher et Apple Cranberry Dunkin’ Coconut Refresher.

Dunkin a décrit les boissons sur son site Web : « Le nouveau rafraîchisseur de canneberges et de pomme de Dunkin contient des saveurs de canneberge et de pomme Honeycrisp et est composé de thé vert et de vitamines B pour un regain d’énergie qui vous permettra de continuer toutes vos activités d’automne préférées. Le nouveau soda à la pomme et à la canneberge et à la noix de coco de Dunkin apporte des saveurs de pomme et de canneberge avec des notes d’épices d’automne, combinées à du lait de coco pour une boisson brillante et subtilement sucrée. “

Ceci est la version originale de Heavy.com

