Dunkin’ Donuts lance de nouvelles boissons saisonnières et des collations à emporter juste à temps pour Noël

Les vacances sont officiellement arrivées chez Dunkin’ ! La chaîne de cafés et de beignets bien-aimée est maintenant bien au milieu de sa gamme d’aliments et de boissons pour les fêtes de 2021, et il y a beaucoup d’options pour même les dégustateurs les plus pointilleux, avec la gamme de vacances de Dunkin comprenant tout, du retour du bien-aimé Peppermint Mocha Signature Latte au début de nouveaux articles, y compris le Latte Signature au chocolat blanc grillé. La chaîne propose également des collations à emporter qui ne manqueront pas de répandre la joie des Fêtes!

Le premier sur le menu des Fêtes, et peut-être le plus attendu, est le latte signature Peppermint Mocha, très apprécié des fans. Surnommé par la chaîne comme « la boisson de vacances ultime » – et composé de notes chaudes équilibrées avec de la menthe poivrée rafraîchissante, garni de crème fouettée, de bruine de moka et de poudre de cacao – le Peppermint Mocha Signature Latte est l’une des boissons de vacances les plus appréciées, avec les fans généralement compter les jours jusqu’à son rapport annuel, qui est arrivé le 1er novembre de cette année. Alors que le café au lait faisait son retour, un fan a plaisanté sur les réseaux sociaux, « le café au lait à la menthe poivrée est de retour, ce qui signifie que Dunkin est sur le point de casser ma banque ».

(Photo : Dunkin’)

Le Peppermint Mocha Signature Latte est rejoint sur le menu des boissons des Fêtes de Dunkin 2021 par le Toasted White Chocolate Signature Latte. Le plus récent ajout à la gamme des Fêtes, la boisson présente une saveur de chocolat blanc riche et crémeuse dans un latte signature garni de crème fouettée, d’un filet de caramel et de sucre à la cannelle. Le Latte Signature au chocolat blanc grillé s’est déjà mérité une énorme base de fans, une personne le déclarant « le meilleur café que j’aie jamais bu de ma vie ». Parmi les autres boissons du menu des Fêtes, citons le White Mocha Hot Chocolate, décrit comme « un classique traditionnel des Fêtes réinventé avec un profil de chocolat au lait indulgent et crémeux et des notes de chocolat blanc pour adoucir la saison », et le Holiday Blend Coffee, le plus récent sélection saisonnière dans la série de lots limités de Dunkin qui mélange des cafés colombiens et éthiopiens de qualité pour des notes de saveur saisonnières de mélasse sucrée et de fruits secs.

Le menu des fêtes de Dunkin a également offert aux fans de nombreuses options pour des collations sur le pouce, y compris les Pancake Minis, le nouvel élément de menu qui a été surnommé un « changeur de jeu ». Considérés comme « parfaits pour le petit-déjeuner ou une collation sur le pouce », les Pancake Minis sont livrés avec six mini crêpes remplies de morceaux à saveur d’érable qui sont servis chauds avec un côté de sirop. Autre nouveauté dans la gamme de plats des Fêtes, le muffin aux canneberges et à l’orange, une collation à durée limitée faite avec de vraies canneberges et garnie de sucre à poncer. Le menu des Fêtes comprend également le retour des Croissants au poulet, au bacon et au fromage.

Le menu des boissons et des plats des fêtes de Dunkin 2021 est officiellement arrivé début novembre. Les éléments du menu ne sont que des éléments à durée limitée qui prendront leur retraite après la période des fêtes. Cela signifie que les fans devraient les saisir avant leur départ, au moins jusqu’à l’année prochaine.