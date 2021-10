Dunkin Donuts poursuivi par une femme affirmant qu’elle avait été brûlée par un café chaud « bouillant »

Un magasin Dunkin Donuts dans le nord-est des États-Unis est actuellement poursuivi par une femme qui prétend avoir été brûlée en « brûlant » du café chaud de la chaîne de restaurants. Selon CBS News, Angela Barbosa, résidente du Massachusetts, a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Plymouth début octobre. Elle poursuit le propriétaire local des Brockton Dunkin’ Donuts, ainsi que deux de ses employés qui, selon elle, se sont moqués de ses blessures.

Selon Barbosa, elle a visité le magasin en juin 2020, montant sur le siège passager de la voiture de sa sœur alors qu’ils s’arrêtaient sur la voie du service au volant et commandaient trois cafés chauds. Elle allègue que lorsqu’un employé a remis les boissons à sa sœur, les tasses n’étaient pas fermement placées dans le plateau de stockage. Barbosa affirme qu’à cause de cela, les boissons ont renversé de la tasse et se sont renversées sur elle, lui brûlant les jambes et les fesses. « Criant de douleur, la plaignante a été forcée d’arracher ses leggings sur le parking, s’exposant à la vue des employés de Dunkin’ Donuts », indique une partie du procès. « En voyant cela, les employés pointaient du doigt, riaient et se moquaient du plaignant. »

Le procès indique que le déversement a laissé à Barbosa de très graves brûlures et des lésions nerveuses. Il prétend également qu’elle a dû vivre avec des cicatrices permanentes de l’incident. Barbose poursuit les défendeurs pour négligence et détresse émotionnelle. « Les actions des accusés étaient extrêmes et scandaleuses, au-delà de toutes les limites possibles de la décence et tout à fait intolérables dans une communauté civilisée », déclare le procès.

Selon CBS Boston, le magasin Dunkin où le déversement s’est produit appartient à Cadete Enterprises, une société basée à Pembroke, dans le Massachusetts. Sur son site Web, Cadete propose également des liens avec des marques autres que Dunkin’, telles que Anytime Fitness et Meineke Car Care Centers. Cadete affirme être « engagé à fournir la plus haute qualité de produits et de services à nos clients dans tout le Massachusetts tout en maintenant les plus hauts niveaux de normes », selon son site Web.

L’affaire Barbosa est quelque peu similaire à une affaire tristement célèbre qui a été intentée contre McDonald’s au milieu des années 90. Une femme de 79 ans nommée Stella Liebeck a renversé du café sur ses genoux après l’avoir acheté dans un restaurant McDonald’s de la région d’Albuquerque. Le déversement a entraîné des brûlures au troisième degré qui ont nécessité une intervention médicale sérieuse. Les avocats de Liebeck ont ​​fait valoir que la température du café de McDonald’s était bien trop élevée et qu’elle était donc plus susceptible de causer des dommages que le café servi dans d’autres restaurants. En fin de compte, Liebeck a gagné l’affaire et a réglé un montant d’indemnisation non divulgué avec McDonald’s.