Dunkin ‘présente de nouveaux éléments de menu effrayants juste à temps pour Halloween

Halloween approche à grands pas et plutôt que de distribuer des astuces, Dunkin ‘ propose de nombreuses nouvelles friandises sur son menu. Juste à temps pour le jour le plus effrayant de l’année, la chaîne de café bien-aimée a effrayé une liste de nouveaux éléments de menu qui promettent d’ensorceler les clients, y compris le nouveau Macchiato au beurre d’arachide appétissant.

Désormais disponible dans les magasins participants à l’échelle nationale, la Peanut Butter Cup Macchiato « fera certainement hurler de joie les fantômes, les lutins et les invités », selon Dunkin ‘. Une nouvelle version du combo de saveurs préféré au monde de chocolat et de beurre de cacahuète, la Peanut Butter Cup Macchiato associe les saveurs crémeuses et chocolatées du bonbon préféré d’Halloween, la Peanut Butter Cup, avec des couches d’espresso Dunkin’ audacieux et glaçants. Dunkin ‘dit que la boisson fait « une nouvelle infusion effroyablement enchantée ».

(Photo : Dunkin’)

Les clients qui se dirigent vers Dunkin ‘ verront également plusieurs autres friandises effrayantes au menu, y compris le retour du Spider Donut préféré des fans. Le Spider Donut comprend un beignet à la levure givré d’un glaçage à l’orange et surmonté d’une gâterie glacée au chocolat MUNCHKINS. Le beignet a également une bruine de chocolat pour les pattes d’araignée et une bruine d’orange pour les yeux. Le Spider Donut n’est qu’un élément de la gamme complète d’Halloween de Dunkin, avec le reste de la gamme de beignets de la chaîne habillés aux couleurs de la saison et décorés de bruines et de paillettes de glaçage orange. Les beignets sont disponibles dans les restaurants Dunkin’ participants dans tout le pays jusqu’à Halloween.

« Halloween est toujours une fête terriblement amusante chez Dunkin' », a déclaré Anh-Dao Kefor, directeur du marketing intégré chez Dunkin’, dans un communiqué de presse. « Cette année, nous allons à fond pour l’occasion, célébrant nos passionnés d’Halloween avec non seulement le nouveau Macchiato au beurre de cacahuète le plus sucré, mais également un tirage au sort spécial effrayant offrant jusqu’à 1 000 $ par jour grâce à une expérience virtuelle de friandise. . »

Avec le tirage au sort Kefor, les passionnés de Dunkin’ ont la chance de gagner 1 000 $ ou une carte-cadeau électronique Dunkin’ à utiliser pour essayer un Macchiato Dunkin’ Peanut Butter Cup ou un Spider Donut. Pour participer au tirage au sort, les clients doivent simplement entrer dans une porte de réalité augmentée sur www.dunkindor.com, où les fans peuvent tenir leur appareil mobile dans leur espace et « sonner la cloche » pour révéler leur prix. Le tirage au sort commence le mercredi 13 octobre et se poursuit jusqu’à Halloween.