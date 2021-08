Dunkin’ révèle la date de retour de Pumpkin Spice Latte et sa gamme de menus d’automne

L’automne est peut-être dans plus d’un mois, mais cela n’empêche pas Dunkin’ d’accueillir la saison des épices à la citrouille un peu plus tôt! Après avoir lancé l’été avec une multitude de boissons inspirées du temps chaud, la chaîne de café a officiellement annoncé mercredi qu’elle faisait de la place sur son menu pour les saveurs d’automne, y compris le classique Pumpkin Spice Signature Latte, qui offre un mélange doux de saveur de citrouille tourbillon et saveur de vanille. La boisson bien-aimée, désormais synonyme de beau temps automnal, fera son grand retour le mercredi 18 août aux côtés d’une foule d’autres éléments du menu d’automne 2021 de Dunkin.

En plus du latte signature à la citrouille et aux épices préférée des fans, les amateurs de Dunkin peuvent obtenir leur dose de saveur de citrouille avec le tout nouveau Pumpkin Cream Cold Brew. Surnommée par la chaîne, anciennement connue sous le nom de Dunkin’ Donuts, “l’expérience ultime de la citrouille”, la boisson comprend Dunkin’s Cold Brew, qui est trempée dans de l’eau froide pendant 12 heures, à base de tourbillon de saveur de citrouille. Il est garni de la nouvelle mousse froide à la crème de citrouille et saupoudré de sucre à la cannelle, laissant place à «des notes douces de citrouille et des notes d’épices chaudes telles que la cannelle, le clou de girofle et la muscade. Ce qui en fait une boisson d’automne digne d’Instagram, le Pumpkin Cream Cold Brew est de couleur orange clair. La chaîne propose également un tourbillon de citrouille qui peut être ajouté au café chaud ou glacé, au Chai Latte, au Cold Brew, aux boissons expresso, au café glacé et au chocolat glacé.

(Photo : Dunkin’)

Mais la citrouille n’est pas la seule saveur à venir au menu. La chaîne a également dévoilé une liste de boissons et de friandises à saveur de pomme, notamment le rafraîchisseur Apple Cranberry Dunkin’ et le rafraîchisseur Apple Cranberry Dunkin’ Coconut. Bénéficiant d’arômes de pomme Honeycrisp et de canneberge et fait de thé vert et de vitamines B, le rafraîchisseur Apple Cranberry Dunkin’ vous donnera “un regain d’énergie pour vous permettre de continuer à courir tout au long de vos activités d’automne préférées”. Le Rafraîchisseur Apple Cranberry Dunkin’ Coconut apporte également des saveurs de pomme et de canneberge avec des notes d’épices d’automne, combinées avec du lait de coco pour une boisson lumineuse qui est subtilement sucrée.

Côté nourriture, le menu d’automne comprendra également la gâterie classique du Dunkin’s Pumpkin Donut, un beignet glacé à la citrouille qui peut également être dégusté comme beignet MUNCHKINS. Dunkin ‘ajoute également le muffin à la citrouille au menu, qui est garni de glaçage blanc et de miettes de streusel sucrées. Pendant ce temps, les nouveaux rafraîchissements à saveur de pomme se marient parfaitement avec le beignet au cidre de pomme, qui comprend un anneau de gâteau au cidre de pomme mélangé à du sucre à la cannelle, pour une combinaison parfaite de saveurs d’automne !

Le menu d’automne 2021 de Dunkin se déroule parallèlement à un accord qui permettra aux fans de marquer leurs friandises pour pas cher! Les fans de Dunkin ‘se rendant à leur Dunkin’ local jusqu’au mardi, département 14 peuvent marquer une bière froide à la crème de citrouille moyenne ou un latte signature à la citrouille épicée moyenne pour seulement 3 $. Le menu d’automne de la chaîne sort le 18 août.