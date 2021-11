Dunkin ‘révèle le menu des fêtes 2021 avec des boissons et des collations saisonnières nouvelles et anciennes

Dunkin’ se met dans l’esprit des fêtes ! Après avoir accueilli la saison effrayante avec une gamme de menus envoûtante, la chaîne de café bien-aimée lance la saison des vacances avec quelques cadeaux pour les fans. Dunkin ‘a publié lundi sa gamme complète de menus pour les fêtes de 2021, qui comprend à la fois des boissons et des collations nouvelles et anciennes et devrait arriver officiellement le mercredi 3 novembre.

Sûr d’apporter beaucoup de joie aux clients et promettant de les aider à rester au chaud pendant ces rudes mois d’hiver, le menu de Dunkin sera rempli de boissons savoureuses. De retour au menu mercredi est le favori des fans Peppermint Mocha Signature Latte. Surnommée par la chaîne « la boisson de vacances ultime », la boisson présente des notes chaudes équilibrées avec de la menthe poivrée rafraîchissante, garnies de crème fouettée, d’un filet de moka et de poudre de cacao.

(Photo : Dunkin’)

Le Peppermint Mocha Signature Latte reviendra au menu aux côtés de trois nouvelles boissons, dont le nouveau Toasted White Chocolate Signature Latte, qui présente une saveur de chocolat blanc riche et crémeux dans un latte signature garni de crème fouettée, d’un filet de caramel et de sucre à la cannelle. Le chocolat chaud au moka blanc rejoindra également la gamme de boissons, la boisson décrite comme « un classique traditionnel des Fêtes réinventé avec un profil de chocolat au lait indulgent et crémeux et des notes de chocolat blanc pour adoucir la saison ». Pour ceux qui ne veulent pas trop de douceur mais qui souhaitent tout de même des notes de saison, Dunkin’ lance également le nouveau Holiday Blend Coffee, la dernière sélection saisonnière de la série Limited Batch de Dunkin qui mélange des cafés colombiens et éthiopiens de qualité pour des notes de saveur saisonnières sucrées. mélasse et fruits secs.

Les clients Dunkin’ pourront associer leurs boissons de vacances avec des friandises de vacances parfaites, telles que les nouveaux Pancake Minis. Considérés comme « parfaits pour le petit-déjeuner ou une collation sur le pouce », les Pancake Minis sont livrés avec six mini crêpes remplies de morceaux à saveur d’érable qui sont servis chauds avec un côté de sirop. Autre nouveauté, le muffin aux canneberges et à l’orange, une collation à durée limitée faite de vraies canneberges et garnie de sucre sablé. Pendant ce temps, les Croissants au poulet, bacon et fromage sont également de retour.

Vraiment dans l’esprit du don, les clients Dunkin’ peuvent faire un don à la Fondation Dunkin’ Joy in Childhood, qui aide les enfants à lutter contre la faim ou la maladie, du 3 au 30 novembre. Les clients qui font un don en magasin recevront un coupon qui peut être échangé contre 1 $ de rabais sur l’achat d’une douzaine de beignets.