Dunkin’ Rings en 2022 avec de nouveaux éléments de menu

Dunkin’ a lancé la nouvelle année avec une toute nouvelle gamme de menus ! Alors que les heures s’écoulaient jusqu’à minuit le soir du Nouvel An, la chaîne de café bien-aimée était occupée à préparer son tout nouveau menu d’hiver 2022, qui propose une multitude de nouveaux éléments de menu, y compris la garantie d’être un favori Omelet Bites et le tout nouveau Latte glacé à l’avoine et à la cassonade.

Le coup d’envoi du menu de saison, qui a fait ses débuts dans tout le pays le mercredi 5 janvier, est une liste de boissons qui, selon Dunkin’, inciteront les clients à « se détendre avec des gorgées d’hiver gagnantes ». La gamme de boissons saisonnières comprend des boissons d’hiver chaudes et froides pour faire le plein et éveiller les sens à chaque tasse, comme le café Winter Blend, le plus récent ajout à la série de lots limités de Dunkin. Le café Winter Blend est un « torréfaction moyenne corsé et lisse » qui contient des grains provenant des régions de café du Brésil et de Sumatra et offre des notes de gingembre. Le café Winter Blend fait ses débuts aux côtés d’une option de boisson plus sucrée, le Brown Sugar Oat Iced Latte. La dernière création de café au lait mélange un expresso riche et artisanal avec du lait d’avoine crémeux et une saveur de biscuit au sucre brun avec des notes de cassonade, d’avoine grillée et de biscuits cuits au four. Dunkin’ promet que le Brown Sugar Oat Iced Latte « est une délicieuse gorgée froide qui réchauffe l’âme ».

Les clients Dunkin’ peuvent associer leurs nouveaux cafés à l’un des trois nouveaux produits alimentaires disponibles. Les plus excitantes sont peut-être les nouvelles bouchées d’omelette, une « bouchées d’œufs sous vide remplies de protéines » disponibles dans le bacon et le cheddar et le blanc d’œuf et les légumes. Les bouchées d’omelette sont servies à raison de deux par commande dans un plateau portable pratique. Le menu d’hiver propose également des mini bagels farcis à la ciboulette et à l’oignon, des mini bagels farcis de la taille d’une bouchée qui comportent un bagel à l’oignon savoureux rempli de fromage à la crème à la ciboulette et garni d’oignons grillés. Les clients peuvent également choisir de commander le nouveau Stroopwafel Donut, qui commence par un beignet glacé au chocolat et est surmonté d’un mini biscuit Stroopwafel qui combine du caramel entre deux biscuits croustillants.

« À l’approche des mois d’hiver les plus froids, nous voulions apporter une nouvelle saveur et de l’excitation à l’un des rituels quotidiens préférés des Américains – le petit-déjeuner à Dunkin’ », a déclaré ill Nelson, vice-président, Marketing et culinaire chez Dunkin’, à propos du menu de saison. « Avec notre nouveau menu d’hiver, les clients peuvent démarrer leur nouvelle année et découvrir une nouvelle façon de petit-déjeuner à Dunkin’ avec notre nouveau café Winter Blend et des bouchées d’omelette riches en protéines. »

Dunkin’ accueille le Menu d’hiver et tout ce qu’il a à offrir avec quelques bonnes affaires. À partir du 5 janvier et jusqu’au mardi 1er février, Dunkin ‘ servira 2 $ de café Winter Blend moyennement chaud ou glacé. Les invités Dunkin’ qui rejoignent le programme de fidélité DD Perks pourront également obtenir un café moyen chaud ou glacé gratuit lorsqu’ils s’inscrivent en ligne ou sur l’application Dunkin’ aujourd’hui jusqu’au mardi 22 février. En tant qu’offre finale, à partir de janvier 5 jusqu’au vendredi 11 janvier Les membres DD Perks recevront une récompense de boisson gratuite lorsqu’ils achèteront des bouchées d’omelette.