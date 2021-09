Duo avec les « principes » d’Arsenal alignés pour remplacer Arteta

Graham Potter et Thomas Frank sont en train de devenir des candidats potentiels à l’entraînement en chef d’Arsenal si et quand ils décident de quitter Mikel Arteta, TEAMtalk peut révéler.

L’Espagnol est sous pression, et il est le grand favori de la course au sac de Premier League pour être le premier à sortir. Arsenal entrer dans l’affrontement de ce week-end avec Norwich assis en bas de la table, après avoir perdu leurs trois premiers matchs.

On ne pense pas qu’Edu et le reste de la hiérarchie d’Arsenal envisagent un changement immédiat. Cependant, les tensions sont vives au sein du club à propos de leur mauvais départ malgré une dépense saine pour de nouveaux talents, car ils ont dépensé près de 200 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs.

Nous comprenons que certains au sein du club ont commencé à chercher des options potentielles, et tandis que des entraîneurs au chômage tels qu’Antonio Conte et Eddie Howe sont liés, on pense que Frank et Potter sont intéressants.

Frank et Potter sont tous deux considérés comme deux des entraîneurs les plus réputés d’Europe, tous deux faisant forte impression en Angleterre.

Frank a guidé avec succès Brentford dans la Premier League la saison dernière et a été un bon début de vie dans l’élite, tandis que Potter a pris en charge Brighton après avoir impressionné avec Swansea et il remporte également de nombreux éloges pour son style de jeu.

On pense que le football offensif affiché par les équipes de Frank et Potter impressionne les chefs des Émirats.

Pendant ce temps, le nouveau défenseur d’Arsenal Takehiro Tomiyasu est disponible pour la sélection ce week-end après que son permis de travail a été approuvé.

Tomiyasu a rejoint les Gunners de Bologne le jour de la date limite de transfert pour un montant de 16 millions de livres sterling. Il concourra pour une place de titulaire à l’arrière droit ou à l’arrière central sous Mikel Arteta.

L’international japonais pourrait désormais faire ses débuts lors du match de Premier League contre Norwich City. Arsenal accueillera les Canaries à l’Emirates Stadium samedi à 15h00.

Plus tôt jeudi, Arteta a été interrogé sur l’impact que Tomiyasu aurait sur l’équipe.

“Tomi a la capacité de jouer n’importe quelle position dans un dos quatre”, a déclaré Arteta. «Il a tout fait dans les quatre derniers, ainsi que dans les trois derniers. Il nous donne cette polyvalence, nous donne différentes qualités dans la position arrière droite.

« Nous le suivons depuis longtemps. Il nous donne différentes qualités que nous n’avons pas dans l’équipe.

Tomiyasu a été sélectionné 23 fois au niveau international, marquant un but. Il cherchera à ajouter de l’acier à une défense qui a reçu de nombreuses critiques ces dernières saisons.

