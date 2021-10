Duo dynamique : Altuve et Correa sont tous les deux en tête d’affiche pour Astros

Quand il s’agit de duos dynamiques, il y a souvent un top dog clair et un fidèle acolyte.

Ce n’est pas le cas avec le joueur de deuxième but Jose Altuve et l’arrêt-court Carlos Correa, le combo de milieu de terrain de Houston qui brillent tous les deux de la même manière pour les Astros.

« Souvent, vous avez un calibre All-Star (joueur) et comme un … Robin », a déclaré le manager Dusty Baker. « Mais cette fois tu as deux Batman. »

La paire a joué son 66e match d’après-saison ensemble samedi, ce qui est le plus grand duo d’arrêt-court et de deuxième base de l’histoire de la MLB.

Les deux pierres angulaires de la franchise, ou pour utiliser le terme de Baker, les vertèbres de l’équipe, ont joué ensemble depuis les débuts de Correa en 2015, une année qui a marqué leur premier voyage en séries éliminatoires.

Altuve ne se souvient pas d’une conversation spécifique qu’ils ont eue à l’époque sur leurs attentes pour l’avenir, mais il sait qu’ils ont souvent discuté de « gagner et jouer ensemble pendant longtemps ».

Ils ont certainement atteint ces deux objectifs. Cette saison marque leur sixième voyage en séries éliminatoires et ils ont aidé les Astros à une cinquième série de championnat AL consécutive où ils sont à égalité 1-1 avec les Red Sox de Boston.

Ils sont à la recherche d’un troisième voyage aux World Series après avoir perdu contre Washington en 2019 à la suite de leur victoire aux World Series 2017, qui a ensuite été entachée par un scandale de vol de pancartes.

Houston a remporté plus de 100 matchs en trois saisons depuis que Correa a atteint les grandes ligues et a terminé cette saison régulière avec 95 victoires pour remporter son quatrième titre AL West en cinq ans.

« C’est difficile d’imaginer quelque chose comme ça », a déclaré Altuve. « Ce que nous vivons est un rêve devenu réalité. Nous remercions Dieu chaque jour pour l’opportunité de jouer ensemble, pour ce que nous faisons. Et ça a été, ça a été incroyable. »

Altuve a frappé un circuit de deux points pour égaliser le match 1 de l’ALCS vendredi soir avant que le tir en solo de Correa en septième manche ne les place en tête dans une victoire de 5-4. Boston a frappé deux tournois du Grand Chelem dans le match 2 pour égaliser la série avec une victoire de 9-5.

Le troisième match aura lieu lundi soir à Boston, où les Astros devront s’appuyer davantage sur Altuve, Correa et le reste de leur attaque de grande puissance après une blessure au lancer.

Le coup de circuit d’Altuve vendredi était le 20e de sa carrière en séries éliminatoires, le liant au grand Derek Jeter des Yankees au troisième rang de l’histoire de la MLB. Pour ne pas être en reste, l’explosion de Correa lui a donné cinq points produits en séries éliminatoires et 55 dans sa carrière pour dépasser Albert Pujols pour le plus grand nombre de joueurs actifs.

« Je ne sais pas s’ils essaient de se surpasser, mais ils essaient de faire de leur mieux à chaque fois », a déclaré Baker.

Bien qu’Altuve considère maintenant Correa comme un égal, Correa admire toujours Altuve comme un enfant qui idolâtre son frère aîné.

Interrogé sur Altuve, Correa dresse une liste de certaines de ses nombreuses réalisations, notamment le MVP AL 2017, cinq Silver Slugger Awards et le titre de batteur AL à trois reprises. Mais ce qui impressionne le plus Correa chez Altuve, ce n’est pas qu’il a remporté ces nombreux prix, mais plutôt la façon dont il continue de travailler après avoir collecté tout ce matériel.

« Quand vous avez le meilleur joueur de votre équipe, ce capitaine, ce joueur de franchise que tout le monde aime travailler si dur, c’est juste contagieux », a déclaré Correa. « Tout le monde dans l’organisation fait la même chose, alors j’ai l’impression qu’il inspire tout le monde dans ce club-house chaque jour. »

Correa devient joueur autonome à la fin de la saison. Et on craint de plus en plus que les Astros ne puissent pas le garder, bien que le propriétaire Jim Crane ait récemment déclaré qu’il pensait qu’ils avaient une chance. Correa aimerait rester à Houston et ses coéquipiers et entraîneurs veulent qu’il reste avec l’équipe.

Mais Altuve semble être le seul qui croit vraiment qu’il le fera. Il mentionne qu’il ne pense pas que ce soient les derniers matchs qu’il jouera avec Correa sans même qu’on le lui demande.

« J’ai toujours l’impression que nous allons le signer », a déclaré Altuve. « Nous devons le faire. Si nous voulons continuer à faire ce que nous faisons, nous devons signer Carlos. »

Depuis qu’Altuve a exprimé si fort dans les médias son désir que son copain reste à ses côtés à Houston pour les années à venir, il pense que Crane aurait déjà dû recevoir son message haut et fort.

Mais juste au cas où il ne l’aurait pas fait, Altuve est prêt à plaider personnellement sa cause auprès de Crane.

« Je dois lui parler », a déclaré Altuve. « Je vais l’appeler à coup sûr et lui dire que nous devons garder Carlos. »