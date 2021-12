Duolingo interprète 2021, avec TikTok et Squid Game inspirant les utilisateurs à apprendre de nouvelles langues

L’application d’apprentissage des langues Duolingo a déclaré que sa phrase de l’année est « Je suis mentalement épuisé », qui apparaît dans le cadre de son cours de japonais et semble bien résumer 2021.

Comme Spotify et Apple, Duolingo donne aux utilisateurs un aperçu de l’année écoulée. À partir d’aujourd’hui, toute personne qui a terminé au moins 10 leçons Duolingo en 2021 peut avoir un aperçu personnalisé du type d’apprenant de langue qu’elle est, en fonction du moment où elle pratique ses leçons, du nombre de cours qu’elle a suivis et du nombre d’heures qu’elle a passées à apprendre. sur l’application.

Le bilan de l’année de Duolingo vous dira que vous voulez le type d’apprenant que vous étiez en 2021.Duolingo

Dans son rapport et enquête linguistique de 2021, Duolingo a déclaré que les cinq principales langues apprises sur l’application cette année étaient l’espagnol, l’anglais, le français, le japonais et l’allemand, le coréen devenant de plus en plus populaire dans le monde entier. Parmi ceux qui ont commencé une nouvelle langue sur Duolingo pendant la pandémie, 80 % ont utilisé l’application mobile pour donner des cours.

Plus des deux tiers des utilisateurs interrogés par Duolingo ont déclaré qu’un « événement culturel » pourrait les inciter à essayer d’apprendre une nouvelle langue, avec 29% disant que les vidéos TikTok dans d’autres langues ont servi de motivation. Ce nombre était encore plus élevé parmi les utilisateurs de la génération Z, à 40 pour cent. Parmi ceux qui ont été inspirés par une émission en streaming pour apprendre une nouvelle langue, 37% ont commencé des cours d’espagnol après avoir regardé Money Heist ; 28 % ont décidé d’apprendre le coréen après avoir regardé Squid Game et 20 % ont appris le français après avoir regardé Emily à Paris.

La société basée à Pittsburgh, qui est devenue publique en juillet, a connu une année 2021 chargée. En mai, le fondateur et PDG Luis von Ahn, originaire du Guatemala, a rejoint la vice-présidente Kamala Harris à la Maison Blanche dans le cadre d’une incitation aux entreprises à investir. en Amérique centrale. L’application a également ajouté sa 40e langue, le yiddish, en avril.