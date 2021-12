Duolingo nomme Karandeep Singh Kapany au poste de responsable marketing pays en Inde

Avant de rejoindre Duolingo, Kapany a dirigé les efforts de marketing pour des marques comme Tanishq, HolidayIQ et Verse (Dailyhunt et Josh)

Duolingo a annoncé la nomination de Karandeep Singh Kapany en tant que premier représentant officiel de la société en Inde. Kapany agira en tant que directeur marketing du pays et dirigera la croissance, le marketing et les opérations sur le marché indien. Avant de rejoindre Duolingo, Kapany a dirigé les efforts de marketing pour des marques comme Tanishq, HolidayIQ et Verse (Dailyhunt et Josh).

Kapany est un cadre supérieur avec plus de 11 ans d’expérience dans plusieurs secteurs et zones géographiques. Doté d’un solide esprit de résolution de problèmes et d’une expérience avérée dans la mise en œuvre d’une croissance commerciale non linéaire, il est compétent pour faire le pont entre les perspectives de produit, de marketing, commerciales et de vente, a déclaré la société dans un communiqué. « Expérimenté dans la gestion d’entreprises indépendantes, la possession d’objectifs de vente, la mise sur le marché de nouvelles offres de produits et la direction de grandes équipes multidisciplinaires pour favoriser l’excellence de l’exécution, Karandeep est un leader décisif, un teneur de marché et un constructeur d’équipes dans des environnements en évolution rapide. Il est également passionné par la technologie et son rôle dans la perturbation du statu quo », a-t-il ajouté.

Dans un pays aussi diversifié que l’Inde qui compte 22 langues officielles, 121 langues parlées et d’innombrables dialectes régionaux, la langue joue un rôle crucial dans la vie quotidienne, a déclaré Kapany. « Pour certains, l’apprentissage des langues peut être un pas vers l’avenir et pour d’autres, c’est un moyen de rester connecté à leurs racines. Quelle que soit la raison, nous sommes ravis de nous associer aux Indiens dans leur voyage pour maîtriser une nouvelle langue. J’attends avec impatience mon rôle chez Duolingo et je pense que la croissance que nous avons constatée en Inde jusqu’à présent n’est que la pointe de l’iceberg », a-t-il ajouté.

Au cours de la dernière année, la base d’utilisateurs indiens de Duolingo a augmenté de façon exponentielle, a déclaré la société. Aujourd’hui, Duolingo propose plus de 100 cours de langue au total dans 40 langues distinctes, des cinq langues les plus parlées au monde aux langues plus petites et menacées telles que l’hawaïen, le navajo et le gaélique écossais. Pour l’Inde, la marque a spécialement organisé des programmes d’études en anglais et en hindi, permettant aux apprenants de choisir une langue dans l’autre. Duolingo vise également à introduire davantage de langues régionales en Inde à l’avenir.

