Duolingo travaille sur une nouvelle application pour aider les enfants à apprendre les mathématiques

Vous connaissez peut-être déjà Duolingo pour son application d’apprentissage des langues, mais l’entreprise souhaite maintenant élargir son portefeuille avec une nouvelle application pour aider les enfants à apprendre les mathématiques. Cependant, cette nouvelle application semble encore loin d’être officiellement publiée car la société a confirmé que le processus de développement n’en était qu’à ses débuts.

Tel que rapporté par TechCrunch, le PDG de Duolingo, Luis von Ahn, a mentionné dans une récente interview que la société développait une application mathématique pour les enfants. Bien que plus de détails soient inconnus, l’exécutif a déclaré que les utilisateurs en apprendront davantage sur le projet plus tard ce mois-ci lors de Duocon, la conférence annuelle de Duolingo.

Duolingo, mieux connu pour son hibou fantasque et son application d’apprentissage des langues, travaille sur un nouveau produit à ajouter à sa suite croissante : une application mathématique, selon le PDG Luis von Ahn. Le co-fondateur a mentionné l’application lors d’une interview la semaine dernière, le jour même où Duolingo est officiellement coté en bourse. Après l’interview, TechCrunch a contacté Duolingo pour obtenir plus d’informations sur l’application, mais la société a refusé de fournir plus de détails car elle est “encore très tôt” dans le processus de développement.

Les premiers signes de cette nouvelle application ont été observés en mai lorsque l’entreprise a publié une nouvelle offre d’emploi à la recherche d’un scientifique de l’apprentissage titulaire d’un doctorat en mathématiques. La description de poste mentionnait que l’employé travaillerait avec une « petite équipe interfonctionnelle » pour développer une nouvelle application. L’application sera probablement axée sur les élèves plus jeunes entre la 3e et la 8e année, car Duolingo recherchait des candidats ayant des connaissances sur l’enseignement des mathématiques de niveau K-12.

Duolingo propose actuellement deux applications. Le premier et le plus connu propose des cours pour apprendre plus de 40 langues différentes, tandis que Duolingo ABC aide les enfants à apprendre à lire de manière simple et amusante. Vous pouvez consulter les applications de Duolingo sur l’App Store iOS.

