Duos, dates et horaires des quarts de finale

28/07/2021 à 18:31 CEST

Vendredi prochain, les quarts de finale du football féminin auront lieu à Tokyo. Après avoir passé la phase de groupes composée de douze équipes, huit équipes s’affronteront pour atteindre les demi-finales et pratiquement obtenir une médaille à ces Jeux olympiques. La compétition qui se terminera le 6 août avec la dispute de la finale.

Canada-Brésil

Les deuxièmes classés des groupes E et F s’affronteront dans ces quarts de finale. Le match aura lieu le vendredi à 10h00. et il affrontera deux équipes nationales très différentes. Le Canada est planté dans cette ronde après avoir obtenu une victoire et deux nuls en phase de groupes. En face se trouvera le Brésil, également invaincu, qui compte deux victoires et un nul.

Royaume-Uni-Australie

La tête de série du groupe E affrontera le troisième du groupe G. Le Royaume-Uni accède à ces quarts de finale en tant que favori après une très bonne performance lors de la dernière Coupe du monde, dans laquelle ils ont atteint les demi-finales. Comme le Brésil, ils arrivent avec après deux victoires et un nul en quarts. Différente est la situation de l’Australie, qui s’est qualifiée comme troisième du groupe, bien qu’à égalité de points avec les États-Unis.

Suède-Japon

La Suède atteint ces quarts de finale alors que le équipe nationale la mieux notée. En fait, il était déjà classé mathématiquement à la fin de la deuxième journée. Atteint neuf points après avoir remporté trois victoires lors des trois premiers matchs, montrant un haut niveau sur le terrain. En face, les hôtes japonais ont connu une première phase irrégulière, engrangeant une victoire, un nul et une défaite. Le match aura lieu le vendredi à 12h00.

Pays-Bas- États-Unis

Ce sera a priori le match le plus compétitif des quarts de finale et Il peut être suivi le vendredi à 13h00.. Les deux équipes se sont déjà vues en finale de la Coupe du monde 2019, qui était accueillie par la France, et dont les États-Unis ont fini par remporter le trophée. Maintenant, après une série de victoires dans la première phase, Les Pays-Bas ont une chance pour un match revanche dirigé par Lieke Martens et Vivianne Miedema contre des USA combinés qui ont laissé beaucoup de doutes dans la première phase.

C’est ainsi que subsistent les appariements et les horaires (fuseau horaire espagnol) des quarts de finale, qui se joueront ce vendredi 30 juillet :

Canada-Brésil à 10h00.

Royaume-Uni – Australie à 11h00.

Suède-Japon à 12h00.

Pays-Bas-États-Unis à 13h00