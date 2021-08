Duplantis, Elaine Thompson et Wlodarczyk, les grands protagonistes

08/03/2021 à 15h36 CEST

Après l’énorme choc que le Norvégien Karsten Warholm a joué dans la matinée japonaise avec son record du monde d’une autre galaxie en 400 mètres haies (45,94), l’un des grands noms de l’après-midi était Armand Duplantis.

Avec seulement 21 ans, le Suédois a ajouté à ses multiples records du monde et titres universels et continentaux sa première médaille d’or olympique au saut à la perche avec un concours sans faute jusqu’à ce qu’il soit le seul à franchir la barre à 6,02, suivi d’un excellent Américain Christopher Nilsen (5,97) et du Brésilien Thiago Braz, qui a cédé sa couronne avec 5,87.

‘Mondo’ Duplantis a de nouveau tenté de battre son record du monde et de le porter à 6,19 mètres, mais il n’a pas pu même s’il était au-dessus lors de sa première tentative. Seul le vice-champion pouvait être huitième à Rio et Renaud Lavillenie quatre ans auparavant avec seulement 5,70, plombé par une baisse de warm-up qui l’a laissé très malmené.

Duplantis a prouvé sa grandeur en réconfortant Lavillenie

| .

Un autre qui a fait l’histoire était le polonais Anita Wlodarczyk, qui a remporté la finale du lancer du marteau avec son meilleur record de l’année (78,48) devenir le premier athlète capable de remporter trois médailles d’or olympiques dans le même test après celles obtenues à Londres et il y a cinq ans à Rio. La Chinoise Zheng Wang (77,03) et la Polonaise Malwyna Kopron (75,49) monteront deuxièmes sur le podium.

¿Et qu’en est-il d’Elaine Thompson-Herah? La Jamaïcaine a réédité son “double” d’il y a cinq ans avec une victoire spectaculaire dans le double hectomètre avec la deuxième meilleure note de l’histoire (21,53), suivie de la Namibienne Christine Mboma (19 ans) avec un nouveau record du monde des moins de 20 ans (21,81) et de l’Américaine Gabrielle Thomas (21,87) avec Shelly-Ann Fraser quatrième et hors du podium (21,94).

Elaine Thompson s’est réaffirmée en tant que “femme Usain Bolt”

| .

Soit dit en passant, l’ancien sprinteur polonais Marcyn Urbas (un “moins de 20 secondes” sur 200 mètres) a vivement critiqué Mboma et a demandé “une analyse approfondie pour voir si c’est une femme. En ce sens, l’excès de testostérone l’a laissée hors de la piste et a donc dû descendre au double hectomètre, où sa mauvaise mise en scène l’affecte davantage.

A 800 mètres, exposition ‘a la Rudisha’ d’Athing Mu, l’américaine de seulement 19 ans qui est arrivée en tant que leader de l’année et a battu le record de son pays avec un magistral 1: 55.21, suivie par la Britannique Keely Hodgkinson (19 ans) également avec un record national (1: 55.88) et une autre Américaine, Raevyn Rogers (1 : 56.81) .

Katir et Asier Martínez, excellents

Quant aux Espagnols, l’après-midi a commencé de la meilleure des manières avec un performance sensationnelle d’Asier Martínez sur les hautes clôtures au lendemain de l’énorme déception provoquée par la défaite sur blessure de l’hispano-cubain Orlando Ortega, actuel vice-champion olympique.

A 21 ans, le Navarrais n’a pas bien commencé dans son grand handicap et a affiché une excellente progression s’imposer dans la deuxième série du 110 mètres haies avec 13,32 (au centième de votre meilleure note).

Asier Martínez n’a pas de limites avec seulement 21 ans

| .

Dans le troisième, l’Américain Grant Holloway s’est émerveillé de 13.02, encore plus favori après l’absence évoquée d’Ortega et la surprenante dernière minute du Russe Sergei Shubenkov. Si tout va bien, l’homme le plus rapide de l’histoire en 60 haies doit gagner bien moins de 13 secondes.

Il a également cédé à haut niveau en demi-finale du 5000 mètres L’Espagnol a adopté Mohamed Katir, qui arrive aux Jeux sans complexe comme le tout nouveau détenteur des records nationaux du 1 500, 3 000 et 5 000 mètres dans un exploit aussi simple qu’étonnant.

Avec le classement plus qu’assuré, le muleño a joué dans la grande anecdote quand il a commencé à parler avec le Kenyan Paul Chelimo dans la dernière ligne droite et finira par s’imposer de rire dans la deuxième série avec 13:30.10 et assurer qu’il ira “pour tous en finale”. La liste des rivaux avec Cheptegei, Kiplimo, Kimeli et Chelimo (Paul et Oscar), mais Katir va très bien. Pouvez-vous rêver?

Katir pourrait donner une grosse “cloche” au 5 000 mètres

| .

Plus d’essais

Les trois demi-finales du 200 mètres messieurs ont également fait le show dans une épreuve au cours de laquelle Canadien André de Grasse pourrait empêcher un « triplet » américain. Le médaillé de bronze à l’hectomètre et de bronze au 200 à Rio a remporté la troisième série dans laquelle il a marché avec un record stellaire du Canada (19,73).

L’autre sensation du ‘demi’ était Erriyon Knighton, l’Américain de 17 ans qui a effacé les records du monde d’Usain Bolt des charts dans les catégories inférieures avec un « tiempazo », 20.02. Ses compatriotes Kenneth Bednarek (19,83) et un Noah Lyles qui a trop lâché (19,99) ont également brillé.

Knighton, “l’enfant prodige” de la vitesse

| .

Oui Au classement du lancer du poids, l’Américain Ryan Crouser a prouvé pourquoi il est le détenteur du record du monde lancer le ballon à 22,03 mètres avec à peine échevelé. Ses principaux rivaux seront son compatriote Joe Kovacs (20,93) et le Néo-Zélandais Ryan Walsh (21,49 à la troisième place après s’être « battu » avec un juge ayant absolument raison). De toute façon, il est à un autre niveau.