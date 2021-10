Durabilité : la révolution de l’énergie distribuée est là

Il y a ce quartier durable en cours de construction à Austin, au Texas, par Tesla (NASDAQ :TSLA) et certains promoteurs immobiliers qui ne ressemblent à aucun autre quartier au monde.

Source : Shutterstock

C’est parce que ce quartier vient du futur.

Le quartier – appelé SunHouse – sera entièrement indépendant de l’énergie. Chaque nouvelle construction de maison sera construite avec des tuiles solaires Tesla V3 – qui sont des panneaux solaires qui fonctionnent simultanément comme des tuiles – et équipée d’une solution de stockage de batterie Tesla Powerwall 2, pour stocker l’excès d’énergie solaire les jours ensoleillés et déployer cette énergie par temps nuageux jours.

Chaque maison aura également une capacité de recharge de véhicule électrique intégrée dans le garage.

En d’autres termes, ces maisons seront entièrement débranchées du réseau électrique existant. Ils généreront leur propre énergie. Ils stockeront leur propre pouvoir. Ils déploieront leur propre pouvoir.

Cela signifie qu’ils n’auront jamais de pannes d’électricité et, plus important encore, que leurs propriétaires économiseront une tonne d’argent sur leur facture mensuelle de services publics (qui sera nulle du côté électrique).

Ne fais pas d’erreur. SunHouse est aujourd’hui un projet expérimental, mais il représente l’avenir de la vie durable en Amérique – et globalement.

C’est parce que nous n’avons plus besoin du réseau électrique, et plus important encore, les propriétaires sont en fait mieux sans le réseau.

Le réseau électrique est peu fiable, tendu et cher. En Californie, par exemple, 28,4 millions de propriétaires ont souffert de plus de 25 000 pannes d’électricité en 2019, alors qu’ils dépensent environ 115 $ par mois sur leur facture d’électricité.

Nous utilisons une infrastructure électrique archaïque construite dans les années 1900 pour répondre aux besoins des consommateurs dans les années 2020 – et cela se fait au détriment des propriétaires comme vous et moi.

Il est temps pour une mise à niveau. Il est temps pour le Révolution de l’énergie distribuée.

Dans la révolution de l’énergie distribuée, nous sommes tous indépendants de l’énergie. Plus de grille. Nous produisons nous-mêmes de l’électricité grâce à des panneaux solaires installés sur nos toits. Nous stockons cette énergie nous-mêmes grâce à des solutions de stockage de batterie intégrées. Nous déployons nous-mêmes cette puissance grâce à des algorithmes basés sur l’IA optimisant la consommation d’énergie tout au long de la journée.

C’est l’avenir. Et, pour la toute première fois, les États-Unis sont prêts à embrasser cet avenir.

Les coûts de l’énergie solaire ont chuté à un point tel que le solaire n’est plus seulement la source d’énergie la moins chère au monde, mais la source d’énergie la moins chère de l’histoire de l’humanité…

L’efficacité des panneaux solaires s’est considérablement améliorée, passant d’environ 15% dans les années 1990 à plus de 25% et approche même 30% dans certains panneaux aujourd’hui…

La technologie de stockage d’énergie s’est considérablement améliorée à un point où les solutions de batteries résidentielles peuvent désormais fournir un stockage de longue durée et sont assez abordables…

L’écriture est sur le mur, les amis. Zut, cet avenir est si évident que même le gouvernement américain notoirement lent se lance dans la révolution de l’énergie distribuée.

Axios vient d’annoncer que le plan Build Back Better proposé par le gouvernement américain comprendra 500 milliards de dollars de dépenses en énergie propre, y compris le soutien à la construction de maisons à énergie distribuée via des crédits d’impôt élargis pour les projets solaires et de stockage d’énergie.

C’est une grosse affaire.

Toutes les étoiles se sont alignées. Les coûts ont chuté. Les capacités se sont améliorées. La fiabilité s’est améliorée. Le soutien juridique se développe.

Le décor est planté pour que la révolution de l’énergie distribuée se généralise en 2022. Les actions exposées à cette révolution verront leur cours s’envoler au cours des 12 prochains mois.

Le moment est venu d’acheter ces actions.

