Durabilité : tout est dans les détails

La durabilité ne peut plus être retardée et chaque entreprise a son rôle à jouer pour résoudre le problème. Le changement des pratiques de travail provoqué par la pandémie nous a offert l’occasion idéale de réévaluer et d’ajuster notre approche de la durabilité.

A propos de l’auteur

Andy Tomkins, responsable de l’engagement en matière de développement durable EMEA, Canon Europe.

Cela peut sembler intimidant, mais le changement ne doit pas nécessairement être extrême. Cela peut commencer par une série d’actions petites mais efficaces. De l’adoption de matériaux recyclés et réutilisables, au passage à des modes de fabrication plus respectueux de l’environnement – et à l’examen des meilleures pratiques de transport ou d’emballage. Des gains plus modestes dans un large éventail de domaines peuvent s’additionner pour créer un impact vraiment significatif.

Les avantages du télétravail

Avant la pandémie, un certain nombre d’entreprises avaient déjà commencé à introduire des politiques de travail plus flexibles, permettant aux gens de travailler à domicile ou de cultiver un espace de coworking dans un environnement agile. Aujourd’hui, un plus grand nombre d’entreprises proposent un mélange de travail à distance et de bureau, ce qui améliore le bien-être en offrant un équilibre travail-vie personnelle positif pour les employés. Un avantage supplémentaire de passer moins de temps au bureau est une réduction des émissions de carbone grâce à des déplacements limités.

Par exemple, un espace de coworking moyen ou un bureau commun plus proche du domicile peuvent contribuer à générer des économies d’émissions de carbone de 118 tonnes par an d’ici 2029.

Bien sûr, la technologie rend tout cela possible. Avec les bonnes solutions et capacités d’impression, les employés peuvent effectuer une transition transparente entre le bureau et leur environnement de travail à distance. Il y a un exemple très évident ici. Avant 2020, la visioconférence était déjà devenue un incontournable de la communication sur le lieu de travail, connectant des collègues du monde entier, mais dans des conditions de travail pandémiques, son utilisation a considérablement augmenté pour faciliter les réunions quotidiennes qui ne pouvaient plus se tenir en face à face.

Recyclez votre technologie

Comme le titre l’indique, les initiatives de développement durable peuvent souvent commencer par les petits détails en premier. Vous pouvez commencer par séparer le papier, le plastique et le carton utilisés au bureau, et par réduire l’utilisation de couverts jetables. Mais les détails incluent également les décisions technologiques et l’équipement utilisé.

La raison en est assez évidente. La technologie, y compris les PC, les ordinateurs portables et les smartphones, ne représentait que 1% de l’empreinte carbone mondiale en 2007. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et la technologie représente 3,7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bien que la technologie soit au cœur de l’entreprise moderne, il existe encore des mesures petites mais extrêmement bénéfiques que toutes les organisations peuvent prendre pour résoudre l’un des problèmes environnementaux les plus graves.

Voici un exemple simple : conserver un téléphone professionnel pendant trois ans au lieu de deux, ou un ordinateur portable pendant six ans au lieu de cinq peut avoir un impact considérable sur l’utilisation des matériaux par une entreprise.

Si les entreprises devaient le faire à l’échelle nationale ou internationale, il y aurait moins de demande pour créer autant de nouveaux appareils chaque année. Cela réduirait la quantité globale de matières premières extraites pour répondre à la demande. Et lorsque de nouveaux produits sont nécessaires, les entreprises peuvent opter pour des équipements reconditionnés ou remis à neuf.

Ce serait non seulement mieux pour l’environnement, mais aussi pour les finances. Les entreprises peuvent économiser en moyenne 30 à 50 % du prix de vente par rapport au même équipement qui a été refait à neuf. De plus, grâce aux programmes de notation et aux systèmes de récompenses, les clients ont une plus grande visibilité sur les marques et les produits moins nocifs pour l’environnement.

Les bénéfices à récolter

La durabilité ne profite pas seulement à l’environnement ; cela peut aussi profiter au résultat net. Dans l’ensemble, le consumérisme vert est en hausse – 60 % des consommateurs britanniques et américains paieront plus pour des produits respectueux de l’environnement. Cela suggère que les entreprises qui s’efforcent de faire une différence vraiment positive peuvent attirer des clients prêts à dépenser plus, alors que ceux qui ne le font pas risquent de les perdre complètement.

De plus, prendre des mesures en faveur du développement durable peut également augmenter les chances d’attirer et de retenir les talents. Au Royaume-Uni, 26 pour cent des travailleurs ont déclaré qu’ils seraient prêts à accepter un salaire inférieur pour travailler pour une organisation durable. Ce n’est pas tout – la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles envisageraient en fait de refuser une offre d’emploi d’une entreprise aux pratiques néfastes.

Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Une enquête de 2020 sur les opinions des millennials dans 43 pays a révélé que le pourcentage de ceux qui pensaient que “réduire son impact sur l’environnement est quelque chose que leur employeur fait bien” (61%) était 22% plus élevé parmi ceux qui ont l’intention de rester dans leur emploi pendant cinq ans ou plus, par rapport à ceux qui s’attendent à passer assez rapidement.

Heureusement, aujourd’hui, la durabilité pour les organisations du monde entier est moins une question de « si » que de « comment ». La bonne nouvelle est qu’en apportant de petits changements et en se concentrant sur les détails, les entreprises de tous les secteurs peuvent avoir un impact considérable sur l’environnement. Tout ce qu’ils ont à faire est de faire ce premier pas en avant, et le reste suivra.