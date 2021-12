Durable, inclusif, innovant : repenser le modèle nordique pour l’Inde

L’indice classe les économies mondiales en fonction de leurs capacités d’innovation et se compose d’environ 80 indicateurs.

Par Rajesh Mehta et Aparna Saroagi,

L’Inde a maintenu son solide 10e rang comme l’année dernière dans l’indice de performance du changement climatique (CCPI) 2021. Le CCPI évalue 60 pays et l’Union européenne, qui génèrent ensemble plus de 90 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La performance de l’Inde est notée élevée dans les catégories Émissions de GES, Consommation d’énergie et Politique climatique et moyenne dans les Énergies renouvelables. L’Inde a amélioré son classement dans l’indice mondial de l’innovation (GII) 2021 à la 46e place sur 132 économies, contre 62 il y a dix ans. L’indice classe les économies mondiales en fonction de leurs capacités d’innovation et se compose d’environ 80 indicateurs. Bien que la performance de l’Inde ait glissé dans le classement du Global Gender Gap Report 2021 du Forum économique mondial. Les performances de l’Inde en matière d’inscription des étudiantes dans les classes primaires, secondaires et supérieures sont comparables à celles des meilleurs pays du monde. L’éducation des filles est une spirale positive avec un impact à long terme sur la société et le développement humain. L’Inde a un avantage démographique unique, avec la moitié de sa population en âge de travailler. L’Inde a la plus grande diaspora au monde avec 18 millions de personnes vivant en dehors de la patrie. De nombreuses mesures ont été prises ces dernières années pour promouvoir les investissements de la diaspora indienne. L’Inde est sur le point de devenir la plus grande superpuissance du 21e siècle – le PPP de l’Inde devrait atteindre 43 000 milliards de dollars et dépasser les États-Unis d’ici 2050, ce qui en fait la deuxième économie mondiale après la Chine.

Selon le dernier World Inequality Report 2022, l’Inde se distingue comme un « pays pauvre et très inégalitaire, avec une élite aisée », où les 10 pour cent les plus riches détiennent 57 pour cent du revenu national total tandis que les 50 pour cent les plus pauvres à peine 13% en 2021. La classe moyenne indienne est relativement pauvre avec une richesse moyenne de seulement 7 23 930 Rs ou 29,5% du revenu national total, par rapport aux 10% et 1% les plus riches qui possèdent 65% ( Rs 63.54.070) et 33% (3.24.49.360 Rs), respectivement. C’est le moment idéal pour l’Inde de tirer parti de ses atouts et de prendre des mesures pour faire de 2022 et des années à venir – l’année indienne du changement climatique positif, genre inclusion et innovation. Les pays nordiques qui constituent ~0,3% de la population mondiale et pour la plupart homogènes par rapport à l’Inde sont les leaders mondiaux sur ces paramètres. L’Inde (qui est un sous-continent extrêmement hétérogène et compte environ 18 % de la population mondiale) peut repenser certains enseignements clés.

Les pays nordiques comptent parmi les sociétés les plus vertes du monde. Les véhicules électriques sont beaucoup plus répandus dans la région que partout ailleurs dans le monde. Le succès des Nordics EV peut être attribué à un accès facile aux bornes de recharge dans les rues, à une série d’allégements fiscaux et à d’autres carottes financières. Le succès rapide des véhicules électriques, ce qui est bon pour l’environnement, entraîne une sérieuse consternation fiscale en Norvège. Un écolabel apposé sur les emballages des biens et services dans toute la région donne des informations sur les empreintes plastiques et chimiques, et ses gouvernements s’efforcent désormais d’étendre les informations pour inclure également l’empreinte carbone. Cet accent mis sur la sensibilisation contribue grandement à avoir un impact positif sur le climat, mais il existe toujours des débats sur la façon dont l’impact carbone est calculé et signalé.

Les pays nordiques ont les inégalités de revenus les plus faibles au monde. Les pays nordiques parmi les premiers au monde à remplacer le congé de maternité par des congés parentaux sans distinction de sexe. En Norvège, les deux parents doivent prendre au moins 14 semaines de congé chacun après la naissance d’un enfant. La Suède a un «mois des papas» exigeant que chaque parent prenne au moins un congé sur la base de l’utilisation ou de la perte. La Norvège a été le premier pays au monde à introduire une loi sur les quotas exigeant que les conseils d’administration des sociétés cotées aient un équilibre hommes-femmes d’au moins 40/60. Cela a augmenté les membres féminins des conseils d’administration des sociétés cotées de 6 % en 2002 à 42,5 % en 2021 et fait partie d’une ambition globale de renforcer le leadership féminin dans le secteur privé. Au Danemark, une loi juridiquement contraignante sur l’égalité des sexes engage toutes les autorités publiques à promouvoir l’égalité et à garantir une représentation égale des femmes et des hommes dans les conseils, les commissions et les comités. Il oblige les institutions publiques et les entreprises à fixer des objectifs au sein des conseils d’administration et à élaborer des politiques de gestion pour promouvoir l’équilibre entre les sexes. L’Islande a été le premier pays au monde à mettre en œuvre une politique de certification de l’égalité de rémunération en 2018, exigeant des entreprises et des institutions qui emploient au moins 25 travailleurs par an qu’elles prouvent qu’elles rémunèrent les hommes et les femmes de manière égale pour un travail de valeur égale.

Nordic Baltic a un système éducatif innovant contrairement aux stéréotypes de la plupart des autres pays, un programme de mémorisation laborieux et par cœur. La région a été à la pointe de l’innovation. L’Estonie est devenue le premier pays à utiliser le vote « à distance » via des moyens électroniques, y compris le vote à partir d’un ordinateur portable personnel et de SMS. La région a inculqué une culture de l’innovation – les gens sont fiers de leur renommée internationale pour être « premier » ou innovateurs. L’Estonie a été le premier pays à enseigner le codage HTML dans ses écoles élémentaires.

L’Inde a ses complexités multidimensionnelles, mais certaines d’entre elles peuvent être considérées de notre point de vue. Les femmes sont toujours à la traîne des hommes en matière de rémunération, de gestion et de propriété d’entreprise dans la région nordique. Ce sont encore principalement des hommes blancs assis à la tête de bon nombre des entreprises les plus connues de la région. Le paradoxe du travail existe toujours dans ces pays les plus égalitaires du monde. La région nordique représente moins de 0,5 % des émissions mondiales de CO2. La figure montre que même si tous les pays nordiques réussissaient à devenir neutres en carbone, cela aurait un impact direct très limité sur les émissions mondiales. Mais si l’Inde réussit à atteindre ces objectifs, il y aura un impact énorme sur le monde.

(Les auteurs – Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Aparna Saroagi est une conférencière et auteure internationale sur l’inclusion, l’innovation et le développement durable. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

