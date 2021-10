Duran Duran crée Future Past – Actualités musicales

Il s’avère que Duran Duran a créé il y a à peine six jours son nouveau single intitulé Future Past, une chanson qui a dépassé les attentes de son public et qui a d’ailleurs enchanté.

Duran Duran a créé le 21 octobre son nouveau matériel qui, avec son clip vidéo officiel, a rassemblé près de 100 000 reproductions sur la plate-forme YouTube, cette chanson en dit long sur ce souvenir que la personne spéciale peut vous laisser, et soyons honnêtes à propos de beaucoup de choses que nous obtenons connaître la vraie raison pour laquelle la relation se termine, même si nous sommes d’accord ou savons que mettre fin à cette relation est le meilleur pour nous-mêmes, pour le meilleur OU pour le pire cette personne laisse une trace un vide l’hypothèse guérira Avec le temps et avec beaucoup de l’amour, cependant, la mémoire et la mémoire restent au moins pendant un certain temps, c’est donc de cela dont parle la nouvelle chanson de Duran Duran intitulée Future Past.

Fondamentalement, ce que Duran Duran veut nous dire dans cette chanson, c’est que nous vivons dans le présent, que nous ne nous soucions pas tellement de ce qui va se passer ensuite, mais que nous vivons le présent et en profitons au maximum parce que nous ne savons jamais ce que c’est. cela peut continuer à être bon ou mauvais.