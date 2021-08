Duran Duran Frontman dit que le streaming tue une génération d’artistes

in

Le leader de Duran Duran, Simon LeBon, affirme que le streaming musical tue toute une génération d’artistes.

Dans une nouvelle interview avec NME, LeBon a parlé franchement de la façon dont le modèle de paiement en continu découragera les musiciens de poursuivre leur passion en tant que profession à temps plein. Le gouvernement britannique a mené une enquête sur l’industrie du streaming et a constaté qu’une « réinitialisation totale du système est nécessaire ».

« Les artistes doivent être correctement payés pour la musique diffusée en streaming – c’est de là que devrait provenir l’argent », a déclaré LeBon dans l’interview avec NME. « Qu’obtiennent les artistes ? C’est comme deux dixièmes de centime par stream, et ce n’est pas seulement pour les artistes. Un pourcentage de ce montant ira également à la maison de disques, qui ne le donnera ensuite pas aux artistes. Ils le donneront aux personnes qu’ils considèrent comme les artistes les plus réussis.

“C’est tellement injuste, et c’est tellement faux – l’idée que les gens peuvent dépenser neuf livres par mois et écouter de la musique illimitée m’inquiète pour commencer car cela dévalorise la musique enregistrée”, poursuit LeBon. « Le véritable effet d’entraînement pratique est que les nouveaux groupes ne peuvent pas gagner d’argent s’ils ne jouent pas en direct, et pendant une pandémie, personne n’a été capable de le faire. Il va y avoir un trou dans la génération.

Le leader de Duran Duran, Simon LeBon, n’est pas le seul artiste à faire écho à ce sentiment que le streaming tue les artistes.

Le leader de Elbow, Guy Garvey, a déclaré à la BBC l’année dernière que le streaming musical “menaçait l’avenir de la musique”, faisant écho au sentiment de LeBon. “Cela semble très dramatique, mais si les musiciens ne peuvent pas se permettre de payer le loyer, nous n’avons pas la musique de demain en place.”

Nadine Shah a également témoigné devant le comité DCMS, s’exprimant au nom de ses collègues musiciens. Elle a déclaré aux régulateurs qu’elle parlait pour eux “parce que nous ne voulons pas perdre la faveur des plateformes de streaming et des grands labels”.

C’est parce que tout l’argent est versé aux détenteurs de droits, qui se partagent ensuite le pot selon des pourcentages. La BBC rapporte que les artistes-interprètes ne reçoivent qu’environ 13% des revenus qu’ils génèrent, les labels et les éditeurs gardant le reste. 13 % de 0,003 $ par flux ne rémunèrent pas suffisamment les artistes pour continuer à faire de la musique.

Une partie de ce gaspillage peut être attribuée à des contrats archaïques, selon Tom Gray du groupe Gomez. Les accords avec les grands labels contiennent toujours des clauses pour couvrir la casse physique des vinyles et des CD. Cela signifie que jusqu’à 10 % des redevances d’un artiste peuvent être déduites, malgré la plupart des flux de musique en streaming de nos jours.