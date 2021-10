Duran Duran sort son 15e album, quatre décennies après ses débuts

. – Lorsque le groupe pop britannique Duran Duran a fait ses débuts, je ne savais pas combien de temps cela allait durer. Pourtant, 40 ans plus tard, le groupe new wave est toujours actif et sort ce vendredi son 15e album studio, « Future Past ».

« Nous n’aurions jamais pensé continuer à faire de la musique ensemble après tout ce temps. Nous n’étions que des enfants et nous nous sommes réunis pour le punk rock », a déclaré le bassiste John Taylor à ..

« (À) la fin des années 70, où personne ne pensait à long terme, nous nous sommes demandé si nous pourrions jouer l’année prochaine. »

Formé par Taylor et le claviériste Nick Rhodes en 1978, Duran Duran est devenu célèbre avec des tubes comme « Girls on Film » et « Rio ».

Le groupe, avec le chanteur Simon Le Bon et le batteur Roger Taylor, a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et a remporté deux Grammy Awards.

Leur nouvelle chanson « Anniversary » célèbre les 40 ans de la sortie de leur premier album en 1981.

« ‘Anniversary’ est une chanson qui célèbre notre temps ensemble en tant que groupe, mais elle est également ouverte à tous et à tout ce qu’ils veulent célébrer », a déclaré Taylor.

Pour leur nouvelle sortie, le groupe a eu la collaboration des producteurs Erol Alkan et Giorgio Moroder et des apparitions du guitariste de Blur Graham Coxon, du groupe punk japonais CHAI et du rappeur Ivoirian Doll, entre autres, dans un mélange éclectique de chansons. .

« Dès le début, nous avons défini des paramètres très larges. Notre premier album contenait des chansons à danser… mais il y avait aussi un instrument de six ou sept minutes avec un orchestre et des chansons plus sombres », a déclaré Rhodes.

« Nous nous sentons toujours à l’aise d’essayer différentes choses dans différents genres musicaux », a-t-il ajouté.

Le groupe a commencé à travailler sur l’album fin 2018 et y a travaillé sporadiquement en 2019. La pandémie de covid-19 les a forcés à s’arrêter pendant environ 10 mois.

« D’une certaine manière, c’était vraiment avantageux d’avoir fait une pause parce que nous n’avions jamais eu cette expérience auparavant, et nous avons pu la regarder avec des yeux neufs et l’écouter avec des oreilles fraîches », a déclaré Rhodes. « Cela nous a donné une sensation totalement nouvelle », a-t-il expliqué.