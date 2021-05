Duran Lantink sur son premier défilé et appariements de designers improbables – WWD

LONDRES – Duran Lantink pourrait bien être l’upcycler ultime de la mode.

Lantink a commencé à démanteler l’inventaire des créateurs de l’ancienne saison et à lui donner une nouvelle vie bien avant que le monde de la mode n’ait une bonne compréhension des matières caduques et des efforts nécessaires pour les recycler.

Depuis lors, il a été nominé pour le prix LVMH et a reçu la clé de l’entrepôt des Browns pour recycler l’inventaire invendu pour les capsules spéciales. Il a aidé des marques telles qu’Ellery à recycler l’ancien stock pendant le verrouillage, au lieu de produire de nouvelles collections, et a créé des pièces personnalisées pour Billie Eilish et Janelle Monáe – y compris les pantalons vagin de cette dernière qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Son approche du copier-coller, son engagement en faveur du développement durable et son sens de l’humour subversif – il adore combiner les matières caduques de marques concurrentes – est radical dans une industrie obsédée par la nouveauté.

Maintenant que l’upcycling a infiltré le courant dominant, la demande pour les compétences de Lantink a été plus élevée que jamais.

Il a une nouvelle collaboration avec le marché de la haute joaillerie Auverture qui l’a vu réutiliser des pièces Cartier et Tiffany pré-aimées dans un nouveau design hybride et a lancé sa première collection à part entière et son défilé numérique aujourd’hui.

Le passage à la création de sa propre collection a offert à Lantink plus de liberté pour expérimenter la silhouette et sa propre identité de marque.

Utilisant tous les restes de son atelier, des pièces de créateurs aux vieux vêtements militaires, il a tout démonté pour créer quelque chose de nouveau: le tissu d’une jupe Balenciaga rose vif est devenu la capuche d’une veste en cuir vintage ornée d’anciens ornements de signe dollar Moschino. Un empiècement en cuir monogrammé Louis Vuitton a été patché sur le corps d’un manteau en laine mannish.

Il a également introduit des coupes audacieuses et expérimenté la façon dont les vêtements coulent sur le corps et exposent certaines zones.

«On m’a toujours appris que le sexe se vend, mais ça avait l’air vraiment bizarre. Je n’avais jamais pensé à montrer des parties du corps avec mes vêtements. Il s’agissait donc d’explorer ce que signifie réellement «le sexe se vend» et pourquoi le sexe se vend-il? » a déclaré Lantink, ajoutant qu’il voulait repousser les limites, mais aussi laisser de la place au soulagement comique.

Il a recréé une version du célèbre string à logo que Tom Ford a créé pour Gucci en 1997. La version de Lantink est fabriquée à partir de matériaux ornés de Swarovski à partir d’une robe Balmain ancienne saison et présente le logo Duran Lantink.

Le string jaillit des fentes extra-hautes ou des dos ouverts des robes portées par les hommes et les femmes.

«Je ne pourrais jamais créer uniquement une collection pour femmes. Cela a toujours été fluide pour moi, c’est pourquoi il y a aussi des personnes trans dans mon émission. Tout doit être traversé, car je crois vraiment que c’est l’image d’aujourd’hui. Pour moi, c’est important de montrer les deux et aussi d’essayer de confondre les gens, pour qu’ils ne sachent plus si c’est un garçon ou une fille », a ajouté le créateur.

Son casting de personnages colorés et fluides est vu valser à travers le palais Soestdijk dans sa maison des Pays-Bas, avec une flotte de drones leur montrant le chemin. De la musique apocalyptique peut être entendue en arrière-plan.

«Compte tenu de la situation du COVID-19, avoir des drones remplacer les influenceurs, les éditeurs et les célébrités qui y seraient habituellement était la meilleure façon de jouer avec certains des éléments de l’émission en direct et [to discuss] la pertinence d’avoir des gens là-bas », a déclaré Lantink.

«Nous voulions vraiment garder vivante l’illusion qu’il n’y a personne dans le palais et que tout a été fait par les drones et les modèles. Nous avons même des vidéos de drones maquillant les mannequins. »

Un teaser de l’émission présente également un drone volant avec la voix du diffuseur et environnementaliste David Attenborough invitant les gens à se brancher.

«C’est tellement effrayant que vous pourriez facilement remplacer votre propre voix par une voix de célébrité. Vous pouvez échanger un modèle avec un modèle de célébrité », a déclaré le designer, qui voulait utiliser sa présentation numérique pour réfléchir à la façon dont la technologie infiltre la vie des gens et pour créer un lien entre la mode et les problèmes environnementaux percutants qu’Attenborough explore dans ses documentaires.

À cette fin, Lantink s’éloigne des méthodes de production traditionnelles pendant un certain temps et pousse ses services d’upcycling encore plus loin. Sur sa plateforme de commerce électronique nouvellement lancée, les clients auront la possibilité de revendre leurs pièces Duran Lantink à travers la marque, ou de les rapporter pour être démontées et redessinées.

«Disons que vous possédez ce manteau, mais après un an, vous ne voulez vraiment plus ce manteau: nous pouvons le transformer en une robe pour vous. C’est ainsi que nous voulons essayer de maintenir la collection vivante au fil des ans et documenter le processus en cours de route. Vous le transmettez simplement et vous le laissez se transformer. Cette approche consistant à aimer vos pièces et à ne pas les voir comme des pièces saisonnières est ce que je veux vraiment promouvoir », a-t-il déclaré. «De plus en plus de gens adoptent cette attitude, alors je change de vêtements pour des clients privés. Les articles de luxe ne doivent pas être jetables. »

En regardant comment le paysage a changé depuis l’épidémie de COVID-19, avec plus de marques désireuses de recycler et d’apporter des changements durables, Lantink reste sceptique quant à la façon dont les plus grandes marques sont dévouées à l’utilisation de cadavres et moins de nouveaux matériaux ou s’il s’agit simplement d’un «cliché» d’un moment »pour eux.

«Cela reste inconnu, mais ce que je sais, c’est que c’est dommage que les marques se recyclent elles-mêmes et n’aillent pas plus loin pour créer quelque chose de complètement nouveau», a déclaré Lantink, qui a le flair pour mélanger et assortir les marques. pour créer une nouvelle langue.

Une pièce Duran Lantink pourrait être composée de manches Dries Van Noten mélangées à un corps Balenciaga – et si les marques sont rivales, c’est encore mieux.

«Au début, il s’agissait de combiner le mélange de tous les grands rivaux, de réunir Kering et LVMH. Ce n’est pas le cœur de ma pratique, mais j’aime toujours le faire. J’adore jouer avec ces éléments car il serait très difficile pour les marques Kering et LVMH de collaborer elles-mêmes.

«On a vu Balenciaga avec Gucci le faire, mais ils sont dans le même groupe, on ne les verrait pas faire une collection avec Louis Vuitton ou Dior faire une collection avec Chanel très facilement. Cela rend toujours passionnant d’explorer ce que vous pouvez faire », a déclaré le concepteur.

C’est pourquoi il était prêt à faire équipe avec Auverture pour créer une série de modèles hybrides fusionnant les bracelets en T Cartier Love et Tiffany, qui seront lancés le 1er juin.

L’idée était de réinventer deux icônes et d’éduquer les consommateurs de bijoux modernes sur la façon de recréer des pièces qu’ils possèdent et dont ils auraient pu se lasser, afin de prolonger leur durée de vie.

«C’était une bonne occasion de montrer aux gens une nouvelle vision des bijoux légèrement surproduits. Il s’agit vraiment d’essayer de valoriser ces pièces surexposées mais emblématiques », a ajouté le créateur.